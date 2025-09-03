جمال شعبان: حلويات مولد النبي بها سم قاتل

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن حلويات مولد النبي “بها سم قاتل”، وعلى الجميع الحذر من كثرة تناول الحلويات المصنعة، موضحًا أن مرضى السكر، والأطفال مرضى السكر من النوع الأول معرضون لمشكلات صحية؛ حال تناولهم لكميات من حلاوة المولد.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن كل مواطن من الممكن أن يتناول قطعة واحدة فقط، ولذلك نطالب بعدم تناول كميات كبيرة من حلويات المولد النبوي، ولكن بمناسبة الذكرى الجميلة؛ من الممكن تناول قطعة.



ولفت إلى أن حلويات المولد تحتوي على كميات كبيرة من الدقيق الأبيض، وترفع الدهون الثلاثية، لافتا إلى أن تناول هذه الحلويات ينتج عنه مشكلات كثيرة، إذ أن الحلويات المصنعة تُصيب الإنسان بزيادة في الوزن.



وأشار إلى أن السِّمْنَة ينتج عنها مشكلات كثيرة للرجال، وقد ينتج عنها أزمات قلبية مبكرة، وتؤثر على هرمونات الذكورة، وأن ظهور الكرش يكون مؤشرا للخطر.