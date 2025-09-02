جمال شعبان يوضح خطوات بسيطة تقيك من توقف القلب المفاجئ

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورًا عبر صفحته على "فيسبوك" قدّم فيه روشتة وقائية لحماية النفس من مرض الشريان التاجي، الذي يعد السبب الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ.

وأكد شعبان على أهمية إجراء فحص شامل لعوامل الخطورة مثل: ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، وارتفاع الكولسترول، والعمل على ضبطها مبكرًا.

كما شدّد على ضرورة خفض الوزن والوقاية من سمنة البطن، مع اتباع نظام غذائي صحي بعيدًا عن الأطعمة السريعة، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، والسكريات الصناعية، مع الحفاظ على وجبة الإفطار.

وأشار إلى أن من بين العادات التي تحمي القلب: الابتعاد عن التدخين، المخدرات والمنشطات، النوم لفترات كافية يوميًا، المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا، والتكيف مع ضغوطات الحياة والابتعاد عن الحزن.

وختم شعبان نصيحته بجملته الشهيرة: ماتزعلوش