رئيس الوزراء يضع خطا فاصلا: حرية النقد مصانة.. لكن الشائعات والأخبار الكاذبة تسيء للبلد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تحترم إبداء الرأي وحرية نقد الحكومة والوزراء، لافتا غلى أن هذا أمر طبيعي جدا في مناخ به حرية الرأي مؤكدا أن الإعلاميين والصحفيين يقومون بتوضيح ما يجري، مشيرا الى أن ما تم مناقشته اليوم في مجلس الوزراء هو نشر الشائعات والأخبار الكاذبة مثل التطعيمات والأغذية والمياه بدون وجه حق لأن هذا يسيء للبلد.

وأضاف أن بعض الشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وراءها هدف شخصي لمن ينشر هذه الشائعات بدون وجه حق.

وتابع رئيس الوزراء أنه لو صح ما نشر سوف نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، لافتا إلى أن هناك توجيهات للوزراء المعنيين ببحث حقيقة الشائعات، مشيرا إلى أن الشائعات المنتشرة المفبركة تشيع بلبلة في البلد.