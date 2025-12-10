مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها

أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، ضرورة ضمان حماية المدنيين في غزة، والعمل على تقصي الحقائق لما يحدث في القطاع.

وقال تورك - في مؤتمر صحفي في جنيف - "إن إسرائيل تشن هجمات مكثفة وراء الخط الأصفر في غزة، وتنتهك اتفاق وقف اطلاق النار".

وشدد على ضرورة العمل علي تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق سلام مستدام في السودان وأوكرانيا وغزة، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية فى السودان.

وأكد مفوض الأمم المتحدة، أهمية العمل على تسوية الصراع فى أوكرانيا واحترام الاتفاقات ووضع أسس للحوار، مشيرا إلى أن الهجمات على أوكرانيا أدت إلى انقطاع يومي للتيار الكهربائي ووقف الخدمات اللازمة.

وشدد على ضرورة وقف خطاب الكراهية ضد المهاجرين والتعامل معهم في سياق حقوق الإنسان.