طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
دوري أبطال أوروبا.. جوب بيلينجهام على رأس تشكيل بروسيا ضد بودو جليمت
وزير خارجية إسرائيل: أجريت نقاشا جيدا مع روبيو حول التحديات في المنطقة

القسم الخارجي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه عقد نقاشا “جيدا وبناء” مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناول الطرفان أبرز التحديات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن مكتب ساعر، فقد شدد الوزير خلال اللقاء على أن “أي محاولات لتخفيف التزام حركة حماس بنزع سلاحها غير مقبولة”، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مواقف واضحة وحازمة تجاه التنظيم.

كما أشار ساعر خلال محادثاته مع روبيو إلى ما وصفه بـ“نقطة تحول” في أمريكا الجنوبية، وذلك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبوليفيا، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تحسن أوسع في علاقات إسرائيل مع دول المنطقة.

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

بتكلفة 21 مليون و620 ألف جنيه..محافظ الغربية يفتتح مدرسة التوفيق الإعدادية بنين بالمحلة

محافظ المنيا يُطلق مرحلة جديدة للكشوفات الطبية وتوزيع النظارات لطلاب الابتدائي

واشنطن تمنح نتنياهو مساحة للمماطلة.. ملامح المرحلة المقبلة في خطة ترامب للمنطقة

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

