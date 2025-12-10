وزير خارجية إسرائيل: أجريت نقاشا جيدا مع روبيو حول التحديات في المنطقة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه عقد نقاشا “جيدا وبناء” مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناول الطرفان أبرز التحديات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن مكتب ساعر، فقد شدد الوزير خلال اللقاء على أن “أي محاولات لتخفيف التزام حركة حماس بنزع سلاحها غير مقبولة”، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مواقف واضحة وحازمة تجاه التنظيم.

كما أشار ساعر خلال محادثاته مع روبيو إلى ما وصفه بـ“نقطة تحول” في أمريكا الجنوبية، وذلك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبوليفيا، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تحسن أوسع في علاقات إسرائيل مع دول المنطقة.