إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة

قال مسئول إسرائيلي إن حكومة تل أبيب ستعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات إلى غزة الجائعة التي تعرضت لحرب إبادة ودمار كامل خلال سنتين.

وذكر المسؤول الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن الاحتلال سيعيد فتح المعبر على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية المحتلة أمام شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر.

وقال مسؤول إسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "بناء على التفاهمات وتوجيهات القيادة السياسية، ابتداء من يوم غد (الأربعاء) سيتم السماح بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة يهودا والسامرة - وفق توصيف نظام الاحتلال- (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة عبر معبر اللنبي".

واستخدم المسئول الصهيوني المصطلح التوراتي الإسرائيلي للضفة الغربية.