يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
أخبار العالم

إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة

جسر الملك حسيبن - معبر اللنبي
جسر الملك حسيبن - معبر اللنبي
محمد على

قال مسئول إسرائيلي إن حكومة تل أبيب ستعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات إلى غزة الجائعة التي تعرضت لحرب إبادة ودمار كامل خلال سنتين.

وذكر المسؤول الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن الاحتلال سيعيد فتح المعبر على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية المحتلة أمام شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر.

وقال مسؤول إسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "بناء على التفاهمات وتوجيهات القيادة السياسية، ابتداء من يوم غد (الأربعاء) سيتم السماح بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة يهودا والسامرة - وفق توصيف نظام الاحتلال- (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة عبر معبر اللنبي".

واستخدم المسئول الصهيوني المصطلح التوراتي الإسرائيلي  للضفة الغربية.

