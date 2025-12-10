قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوانساه يدافع عن صلاح: لم أرَ منه إلا الدعم.. والعلاقة مع سلوت خارج الحديث

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

خرج المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه للدفاع عن النجم المصري محمد صلاح، في خضم التوترات التي يعيشها قائد ليفربول مع مدربه الهولندي آرني سلوت، والتي أطلقت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

كوانساه، الذي غادر ليفربول الصيف الماضي إلى باير ليفركوزن مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، تحدث عن تجربته مع صلاح، بعد الأزمة التي اشتعلت عقب جلوس اللاعب المصري على مقاعد البدلاء أمام وست هام وسندرلاند وليدز في الدوري الإنجليزي، وما تلاه من تصريحات قوية انتقد فيها إدارة النادي وسلوت، مؤكدًا أن علاقته بمدربه "انهارت تمامًا".

الأزمة تصاعدت بعدما استبعد سلوت صلاح من مواجهة ليفربول أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف من ركلة جزاء.

وفي تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال كوانساه:
"لا أستطيع الحديث إلا عن الفترة التي لعبت فيها مع صلاح.. كان قدوة رائعة وشخصية مهمة في غرفة الملابس، وقدّم موسمًا استثنائيًا ساعدنا خلاله على الفوز بالدوري."

وأضاف:"من جانبي، لم أرَ منه إلا كل خير. ساندني في أصعب فتراتي. أما الآن فأنا مجرد مشجع لليفربول مثل أي مشجع آخر."

وحين سُئل عن علاقته بالمدرب سلوت، اكتفى المدافع الإنجليزي بالقول:"أنا أركز فقط على عملي الحالي في ليفركوزن. لا داعي للعودة للحديث عن مدربين سابقين."

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

