اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة موعد مباراة الأهلي أمام نظيره المصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

وكانت القرعة قد أوقعت الأهلي في مواجهة المصرية للاتصالات في بداية مشوار الفريق الأحمر بالنسخة الحالية من البطولة، حيث يسعى حامل اللقب لتأكيد حضوره القوي في أولى مبارياته.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع فريق فاركو، الذي تأهل بالفعل إلى دور الـ16 بعد تغلبه على تليفونات بني سويف بثنائية نظيفة في دور الـ32.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر



تُقام المباراة يوم السبت 27 ديسمبر الجاري، في تمام الخامسة مساء على استاد السلام، فيما لم يُعلن اتحاد الكرة بعد عن الموعد الرسمي لمواجهة دور الـ16.