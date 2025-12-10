موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من المشاركة في مباراة برايتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح - البالغ من العمر 33 عاما - قد تم استبعاده من مواجهة إنتر ميلان، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، في إطار الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك بسبب تصريحاته النارية ضد ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت.

ووفقا لشبكة "talkSPORT"، فمن المتوقع أن يغيب صلاح عن مباراة ليفربول أمام برايتون المقررة يوم السبت المقبل.

وفي تصريحات أثارت جدلاً واسعا، ألمح صلاح إلى احتمال وداع جماهير ليفربول في مواجهة برايتون قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.