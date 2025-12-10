سكاي سبورتس تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

أوضحت شبكة سكاي سبورتس اليوم الأربعاء، حقيقة الأخبار المتداولة حول انتقال محمد صلاح جناح ليفربول إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط اسم صلاح بالرحيل عن ليفربول بعد الخلافات التي ظهرت بينه وبين إدارة النادي الإنجليزي والمدرب آرني سلوت، حيث اتهم اللاعب إدارة النادي بعدم تنفيذ وعودها، مؤكدًا أن علاقته بالمدرب تدهورت بالكامل.

وأدى هذا الوضع إلى استبعاد صلاح من قائمة الفريق لمباراة إنتر ميلان التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن عدة أندية سعودية، أبرزها الهلال واتحاد جدة، أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب، إلا أن هناك شروطًا صارمة مرتبطة بالجاهزية الفنية والبدنية قبل إتمام أي صفقة.

وأشارت الشبكة إلى أن الأندية السعودية بدأت مؤخرًا التركيز على التعاقد مع اللاعبين الشباب بدل النجوم المخضرمين، لكن محمد صلاح يعتبر استثناءً لهذه السياسة.

ومن جانبه، لم يظهر صلاح رغبة فعلية في الانتقال إلى الدوري السعودي، مؤكدًا أنه يفضل استكمال مسيرته في أوروبا، كما لم يغلق الباب أمام عروض محتملة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين لم يصل إلى ليفربول أي عرض رسمي بشأن اللاعب حتى الآن.