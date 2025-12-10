قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد عودته للملاعب.. الفرنسي بوجبا يدخل مشروعًا جديدًا

بوجبا
بوجبا
مجدي سلامة

 دخل لاعب وسط موناكو بول بوجبا في مشروع جديد ومفاجئ، بعدما أصبح شريكا وسفيرا لفريق محترف في سباقات الهجن.

وأعلن الدولي الفرنسي دخوله في شراكة مع فريق الهبوب السعودي.

وقال الفريق في بيان اليوم الأربعاء: "بصفته مساهما في الفريق، يمتلك بوجبا رؤية واضحة لمستقبل الفريق، بدءا من الترويج ووضع الاستراتيجية الإعلامية والبرامج المجتمعية، وبصفته سفيرا، سيصبح بوجبا جسرا بين الثقافات، إذ سيقدم سباقات الهجن إلى جماهير قد تكتشفها للمرة الأولى".

وتُعد سباقات الهجن رياضة شعبية ومربحة في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نُشرت اليوم الأربعاء، قال بوجبا، لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، إنه من عشاق هذه الرياضة، مضيفا: "شاهدت الكثير من سباقات الهجن على يوتيوب وأمضيت وقتا في البحث خلال أوقات فراغي محاولا فهم التقنيات والاستراتيجيات، ما لفت انتباهي هو مدى التفاني الذي يتطلبه الأمر من جميع المشاركين، في نهاية المطاف، الرياضة هي الرياضة. إنها تتطلب الروح والتضحية والعمل الجماعي".

وفي الشهر الماضي، عاد بوجبا إلى الملاعب للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد عقوبة إيقاف بسبب المنشطات، إذ شارك بديلا مع موناكو في المباراة التي خسرها الفريق أمام رين بنتيجة 4-1.

وكان بوجبا، الذي انضم إلى موناكو في يونيو حزيران الماضي في صفقة انتقال مجاني، قد عوقب بالإيقاف لمدة أربع سنوات في فبراير شباط 2024 بعد سقوطه في اختبار لمادة محظورة رياضيا، قبل أن تُخفض العقوبة إلى 18 شهرا بعد الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

بول بوجبا بوجبا موناكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

ارتفاع مبيعات التجزئة في جنوب إفريقيا

ارتفاع مبيعات التجزئة في جنوب إفريقيا بنسبة 2.9% في أكتوبر

جانب من المشاركة

جهاز تنمية المشروعات يشارك في القمة الوزارية الأفريقية للشركات الناشئة بالجزائر 2025

علم قطر

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.65 % الشهر الماضي

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد