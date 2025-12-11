تداول 81 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (81000) طن بضائع و(830) شاحنة و(116) سيارة.



وذكرت بيان للهيئة أن حركة الواردات شملت (69000) طن بضائع و(451) شاحنة و(20) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(379) شاحنة و(96) سيارة.



وأضافت أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة "وادي العرب" وعلى متنها 66 ألف طن قمح فرنسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات اعتيداية نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، بينما غادرت السفينتين Poseidon Express وأمل.



وأوضحت الهيئة أن ميناء نويبع شهد تداول (2400) طن بضائع و(363) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "اور" و"سينا"، لافتة إلى أن الموانئ سجلت وصول وسفر 1800 راكب.