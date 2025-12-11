حاكم كاليفورنيا يرد على ترامب بفيديو يصوره مكبل اليدين.. فيديو

نشر حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، مقطع فيديو تم توليده بالذكاء الاصطناعي (AI) يُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثنين من مساعديه البارزين وهما مكبلي الأيدي وفي طريقهما إلى قاعة المحكمة، في تصعيد جديد لحرب الفيديوهات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا الفيديو، الذي يعد رداً مباشراً على منشور سابق للبيت الأبيض، ليسلط الضوء على الاستخدام المتزايد والمثير للجدل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصراعات الانتخابية.

مشهد التقييد والبكاء

أظهر الفيديو الذي نشره نيوسوم، وهو مرشح ديمقراطي محتمل لسباق الرئاسة 2028، الرئيس السابق ترامب، ووزير دفاعه بيت هيجسيث، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفين ميلر، وهم يجلسون على درج خارجي وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وظهرت على الشاشة عبارة: "حان موسم التقييد".

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، انتقل المشهد لاحقاً إلى المقعد الخلفي لسيارة، حيث رفع الثلاثة أيديهم المقيدة إلى وجوههم وبدأوا في البكاء. واختتم الفيديو باقترابهم من أبواب قاعة محكمة، محاطين برجال الشرطة والصحفيين الذين يلتقطون الصور.

رد على فيديو البيت الأبيض

وأكد نيوسوم أنه نشر هذا الفيديو الساخر على منصة "إكس" كرد فعل مباشر على فيديو سابق نشره البيت الأبيض، استخدم فيه الأغنية نفسها وهي "Big Boys" للمغنية سولانا إيماني روي.

وكان فيديو البيت الأبيض قد شمل لقطات لعمليات اعتقال نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، مصحوباً بتعليق: "سمعنا أن موسم الاعتقالات قد بدأ. خبر سيئ للمهاجرين غير الشرعيين المجرمين، وخبر رائع لأمريكا".

تسبب استخدام الأغنية في موجة من الانتقادات، حيث أعربت المغنية سولانا إيماني روي عن استيائها الشديد من استخدام أغنيتها في الدعاية السياسية، وكتبت على "إكس" أن البيت الأبيض "يستغل غضب الفنانين للحصول على دعاية مجانية، وهذا قمة الانحطاط... لا إنسانية، وتكتيكات إثارة الصدمة... شريرة ومملة".

كما سبقتها مغنية البوب سابرينا كاربنتر التي وصفت استخدام أغنيتها في فيديو مشابه لوكالة ICE بأنه "شرير ومقزز".