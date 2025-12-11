قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
حاكم كاليفورنيا يرد على ترامب بفيديو يصوره مكبل اليدين.. فيديو

حاكم كاليفورنيا
حاكم كاليفورنيا
 نشر حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، مقطع فيديو تم توليده بالذكاء الاصطناعي (AI) يُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثنين من مساعديه البارزين وهما مكبلي الأيدي وفي طريقهما إلى قاعة المحكمة، في تصعيد جديد لحرب الفيديوهات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا الفيديو، الذي يعد رداً مباشراً على منشور سابق للبيت الأبيض، ليسلط الضوء على الاستخدام المتزايد والمثير للجدل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصراعات الانتخابية.

مشهد التقييد والبكاء

أظهر الفيديو الذي نشره نيوسوم، وهو مرشح ديمقراطي محتمل لسباق الرئاسة 2028، الرئيس السابق ترامب، ووزير دفاعه بيت هيجسيث، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفين ميلر، وهم يجلسون على درج خارجي وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وظهرت على الشاشة عبارة: "حان موسم التقييد".

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، انتقل المشهد لاحقاً إلى المقعد الخلفي لسيارة، حيث رفع الثلاثة أيديهم المقيدة إلى وجوههم وبدأوا في البكاء. واختتم الفيديو باقترابهم من أبواب قاعة محكمة، محاطين برجال الشرطة والصحفيين الذين يلتقطون الصور.

رد على فيديو البيت الأبيض

وأكد نيوسوم أنه نشر هذا الفيديو الساخر على منصة "إكس" كرد فعل مباشر على فيديو سابق نشره البيت الأبيض، استخدم فيه الأغنية نفسها وهي "Big Boys" للمغنية سولانا إيماني روي. 

وكان فيديو البيت الأبيض قد شمل لقطات لعمليات اعتقال نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، مصحوباً بتعليق: "سمعنا أن موسم الاعتقالات قد بدأ. خبر سيئ للمهاجرين غير الشرعيين المجرمين، وخبر رائع لأمريكا".

تسبب استخدام الأغنية في موجة من الانتقادات، حيث أعربت المغنية سولانا إيماني روي عن استيائها الشديد من استخدام أغنيتها في الدعاية السياسية، وكتبت على "إكس" أن البيت الأبيض "يستغل غضب الفنانين للحصول على دعاية مجانية، وهذا قمة الانحطاط... لا إنسانية، وتكتيكات إثارة الصدمة... شريرة ومملة". 

كما سبقتها مغنية البوب سابرينا كاربنتر التي وصفت استخدام أغنيتها في فيديو مشابه لوكالة ICE بأنه "شرير ومقزز".

