تعادل مثير بين فلامنجو وكروز أزول في الشوط الأول بديربي الأمريكتين بكأس إنتركونتيننتال

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الشوط الأول من مواجهة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن ربع نهائي كأس القارات للأندية 2025 “كأس إنتركونتيننتال”.

افتتح فلامنجو التسجيل مبكرًا عبر نجمه جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 15، قبل أن ينجح كروز أزول في إدراك التعادل بواسطة لاعبه سانشيز قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة عند الدقيقة 44، ليحافظ الفريقان على كل فرصهما في حسم بطاقة العبور خلال الشوط الثاني.

تشكيل كروز أزول أمام فلامنجو

حراسة المرمى: أندريس جودينو

الدفاع: خورخي سانشيز – ويلر ديتا – أنخيل ماركيز – كارلوس رودريجيز

الوسط: إريك ليرة – إجناثيو ريفيرو – خوسيه باراديلا – جونزالو بيوفي

الهجوم: جابرييل فرنانديز – كارلوس روتوندي

تشكيل فلامنجو ضد كروز أزول

حراسة المرمى: أجوستين روسي

الدفاع: جييرمو فاريلا – ليو أورتيز – ليو بيريرا – أليكس ساندرو

الوسط: إريك بولجار – جورجينيو – أراسكايتا – خورخي كاراسكال – صامويل لينو

الهجوم: برونو هنريكي

يمثل هذا اللقاء افتتاح مباريات المرحلة النهائية من كأس القارات للأندية 2025، والتي تُقام في قطر خلال فترات توقف كأس العرب 2025.



وسيواجه الفائز من هذه المباراة فريق بيراميدز، المتأهل رسميًا إلى نصف النهائي بعد فوزه على أهلي جدة بنتيجة 3-1.

بينما ينتظر باريس سان جيرمان في النهائي، حيث يلتقي مع المتأهل من نصف النهائي يوم 17 ديسمبر.

وتحمل المواجهة بين بطلي ليبرتادوريس والكونكاكاف طابعًا خاصًا، نظرًا للندية التاريخية بين الكرة البرازيلية والمكسيكية، ورغبة فلامنجو في إثبات نفسه كبطل قاري يدخل البطولة بثقة كبيرة.