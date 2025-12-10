قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل مثير بين فلامنجو وكروز أزول في الشوط الأول بديربي الأمريكتين بكأس إنتركونتيننتال

فلامنجو البرازيلي
فلامنجو البرازيلي
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الشوط الأول من مواجهة فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن ربع نهائي كأس القارات للأندية 2025 “كأس إنتركونتيننتال”.

افتتح فلامنجو التسجيل مبكرًا عبر نجمه جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 15، قبل أن ينجح كروز أزول في إدراك التعادل بواسطة لاعبه سانشيز قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة عند الدقيقة 44، ليحافظ الفريقان على كل فرصهما في حسم بطاقة العبور خلال الشوط الثاني.

تشكيل كروز أزول أمام فلامنجو

حراسة المرمى: أندريس جودينو
الدفاع: خورخي سانشيز – ويلر ديتا – أنخيل ماركيز – كارلوس رودريجيز
الوسط: إريك ليرة – إجناثيو ريفيرو – خوسيه باراديلا – جونزالو بيوفي
الهجوم: جابرييل فرنانديز – كارلوس روتوندي

تشكيل فلامنجو ضد كروز أزول

حراسة المرمى: أجوستين روسي
الدفاع: جييرمو فاريلا – ليو أورتيز – ليو بيريرا – أليكس ساندرو
الوسط: إريك بولجار – جورجينيو – أراسكايتا – خورخي كاراسكال – صامويل لينو
الهجوم: برونو هنريكي

 

يمثل هذا اللقاء افتتاح مباريات المرحلة النهائية من كأس القارات للأندية 2025، والتي تُقام في قطر خلال فترات توقف كأس العرب 2025.


وسيواجه الفائز من هذه المباراة فريق بيراميدز، المتأهل رسميًا إلى نصف النهائي بعد فوزه على أهلي جدة بنتيجة 3-1.

بينما ينتظر باريس سان جيرمان في النهائي، حيث يلتقي مع المتأهل من نصف النهائي يوم 17 ديسمبر.

وتحمل المواجهة بين بطلي ليبرتادوريس والكونكاكاف طابعًا خاصًا، نظرًا للندية التاريخية بين الكرة البرازيلية والمكسيكية، ورغبة فلامنجو في إثبات نفسه كبطل قاري يدخل البطولة بثقة كبيرة.

فلامنجو كروز ازول كأس القارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

ترشيحاتنا

الأهلي

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

جزر القمر

إعلان قائمة جزر القمر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية

لينجارد

ملبورن سيتي يحرم لينجارد من وداعٍ يليق به في دوري أبطال آسيا

بالصور

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد