نجم ريال مدريد السابق يدافع عن صلاح: كاراجر.. صلاح اليوم أعلى منك قيمة وأهم منك مكانة

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات نجم ريال مدريد السابق أنطونيو كاسانو بشأن النجم محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال أنطونيو كاسانو :"كاراجر، قبل أن تنتقد صلاح عليك أن تراجع نفسك أولًا أنت تحدثت بشكل غير محترم عن ثالث أفضل هدّاف في تاريخ ليفربول! عن أي صلاح تتحدث؟ صلاح اليوم أعلى منك قيمة وأهم منك مكانة، ولن يقف أحد في صفك.. وصلاح كان يعرف جيدًا أن هذا سيحدث عندما قال إن كاراجر سيبدأ في إطلاق تصريحاته".

وقد كشفت تقارير صحفية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من المشاركة في مباراة برايتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح - البالغ من العمر 33 عاما - قد تم استبعاده من مواجهة إنتر ميلان، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، في إطار الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك بسبب تصريحاته النارية ضد ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت.

ووفقا لشبكة "talkSPORT"، فمن المتوقع أن يغيب صلاح عن مباراة ليفربول أمام برايتون المقررة يوم السبت المقبل.

وفي تصريحات أثارت جدلاً واسعا، ألمح صلاح إلى احتمال وداع جماهير ليفربول في مواجهة برايتون قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.