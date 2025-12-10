أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق

حرص نجوم الرياضة علي تقديم واجب العزاء في والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق، وعلي رأسهم الكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق، بمسجد نور الإسلام بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

أعلن وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، وفاة والدته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب وائل القباني عبر صفحته فيس بوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله وصلاة الجنازة في مسجد نور الإسلام بعد صلاة الظهر نزلة بهتيم الدائري والعزاء بعد صلاة المغرب بنفس المسجد”.



من جانب آخر، يرى وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، صعوبة عودة محمد صلاح للعب في الدوري المصري مُجددًا حال رحيله عن ليفربول.

وقال "القباني" في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: أشعر أن محمد صلاح في أيامه الأخيرة مع ليفربول رغم أنه حقق الكتير والكتير لكن تشعر أن الأمور رايحة في حيطة سد.