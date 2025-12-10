الشوط الأول .. سموحة يتعادل مع زد في بطولة كأ س عاصمة مصر

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة زد وسموحة من اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر

ويبحث كلا الفريقين عن حصد أول ثلاثة نقاط في مستهل مشواره بالبطولة.

ويقع زد وسموحة في المجموعة الثالثة، والتي تضم فرق: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلة.

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه،