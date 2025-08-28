تصل للدماغ والقلب.. جمال شعبان يحذر هؤلاء من تناول الجبنة والملح

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجمعية الأمريكية للقلب، تتحدث بشكل مستمر عن ضغط الدم، موضحًا أن علاج ضغط الدم يتم تناوله بشكل مستمر إذا تم تشخيص الشخص على أنه مريض ضغط.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه لا يوجد ما يسمى الحصول على دواء الضغط في الوقت المناسب أو وقت الحاجة، معلقًا:" لا تتوقف عن تناول أدوية الضغط من تلقاء نفسك " وأن أضرار ضغط الدم تصل للدماغ والقلب.

وحذر من تناول الجبنة والأكلات التي بها ملح، لآن ذلك يتسبب في مشكلات كثيرة، وطالبت من سيدات البيوت بتقليل استخدام الملح في الأكل، وعدم وضع الملح أو المخلل بجوار الوجبات.

كما أكد أن تناول المسكنات بشكل مستمر دون إشراف طبيب ينتج عنها مشكلات بأجهزة الجسم، وأن تناول المسكنات يكون لمدة ويتم التوقف عنها، لأن المريض قد يعاني من مشكلات في الكلى.