مسؤولون أفغان: مقـ.ـتل 15 مدنيا في اشتباكات على الحدود مع باكستان

صرح مسؤولون أفغان اليوم الأربعاء بمقتل خمسة عشر مدنياً وإصابة العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان.

اندلعت اشتباكات ليلاً في منطقة سبين بولداك جنوب أفغانستان، وفقاً لعلي محمد حقمال، المتحدث باسم إدارة الإعلام، الذي قال إن 15 مدنياً قُتلوا.

وأكد عبد الجن باراك، المسؤول في مستشفى سبين بولداك، هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس، قائلاً إن أكثر من 80 امرأة وطفلاً أصيبوا.

وذكر نائب وزير الخارجية الأفغان أن الهجوم الأخير من دولة مجاورة ظالم وجبان وردنا عليه كان مناسبا.

فيما نقلت رويترز عن مسؤولين باكستانيين قواهم بمقتل 6 أفراد من قوات شبه عسكرية في اشتباك مع مسلحين قرب الحدود الأفغانية.