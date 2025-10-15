رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة

أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بما تم التوافق عليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأوضاع قطاع غزة وفقاً لما نقلته قناة إكسترا نيوز.

مدبولي: قمة تاريخية جمعت القادة في لحظة فارقة

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القمة بأنها "أحد أهم الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية"، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته القيادة السياسية المصرية في جمع القادة والزعماء من مختلف دول العالم على أرض شرم الشيخ، من أجل دعم جهود السلام في الشرق الأوسط.

القمة تثبت الرؤية المصرية وتُفند الشائعات

وأكد رئيس الوزراء أن قمة شرم الشيخ أثبتت الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية، ودحضت كافة المزاعم والادعاءات التي تم الترويج لها خلال الفترة الماضية بشأن موقف مصر من أزمة غزة، موضحًا أن الحقيقة ظهرت جلية أمام العالم من خلال تحركات مصر الدبلوماسية والإنسانية.