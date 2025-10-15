وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة

نشـب حـ ـريق بشرفة شقة سكنية في منطقة المندرة شرق الإسكندرية، ما أدى إلى التـ ـهام النــ ـيران لمحتويات الشقة الكائنة بالطابق الخامس بأحد العقارات في حي ثان المنتزه، إثر ماس كهربائي وفق المعاينة الأولية، لتنتشر بسرعة نحو الشرفة والطابق الأعلى وسط سحب كثيفة من الدخــ..ـان الذي غطى واجهة المبنى بالكامل، وارتفعت ألســ..ـنة النــ..ـار حتى لامست السماء.

وقد حاول رب الأسرة إنقاذ زوجته وأطفاله الثلاثة الذين تراوحت أعمارهم بين عامين واثني عشر عاماً، قبل أن يقرر القفز من الشرفة في محاولة يائسة للنجاة، إلا أن جسده ارتطــ..ــم بالأرض وفـ..ـارق الحياة على الفور، بينما أصيـ..ـبت زوجته وأبناؤه بحـ..ــروق واختـ..ـناق وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة حــ..ــرجة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.