الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكيداها الصومالي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكوَّن من مانوهي ولديتساديك حكمًا للساحة، ويعاونه كل من تيمسجين صامويل أتانجو وأشبِير تافيسي بيريسو مساعدين، وإفرام دابيلي كابيتا حكمًا رابعًا.

وفي الوقت نفسه، اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا للمباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر على ستاد السلام.