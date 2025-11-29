تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 29-11-2025

جدد سعر الذهب صعوده مرة أخري قبل انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 29-11-2025 داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

ارتفع سعر جرام الذهب مجددا بمختلف الأعيرة الذهبية مقدار 10 جنيهات قبل انتهاء التداولات المجراة داخل محلات الصاغة.

تذبذب المعدن الأصفر

شهد سعر الذهب حالة من التذبذب خلال تعاملات مساء اليوم، حيث تراجع بمقدار طفيف خلال ساعات قلائل، لكنه عوض التهاوي المحدود .

تحرك أسبوعي

خلال الأسابيع الماضية القلائل هوى سعر جرام الذهب مقدار 500 جنيه علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية الموجود بمحلات الصاغة.

أخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب قبل قليل نحو 5600 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6400 جنيه للبيع و 6445 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5600 جنيه للبيع و 5640 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4800 جنيه للبيع و 4840 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3733 جنيه للبيع و 3760 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.8 ألف جنيه للبيع و 45.12 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولار للبيع و 4220 دولار للشراء