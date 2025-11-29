مياه الجيزة : الحفاظ على جودة الخدمات ركيزة لضمان انتظام العمل

عقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي القطاع التجاري، وفريق عمل المتابعة الميدانية، وذلك في إطار خطة الشركة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مياه الشرب بالجيزة على أن الحفاظ على جودة الخدمات وتذليل أي معوقات تواجه العاملين يمثلان ركائز أساسية لضمان انتظام العمل وتحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية في جميع الإجراءات، بما يعكس حرص الشركة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأشار المهندس محمد حفناوي إلى أهمية التوسع في التحول الرقمي والميكنة داخل الشركة، بما يشمل إجراءات التعاقد، وإصدار الفواتير، وخدمات العملاء، بهدف رفع كفاءة الأداء وتقليل زمن تقديم الخدمة، مع تعزيز الشفافية والدقة في جميع العمليات.

وفيما يتعلق بملف الوصلات الخلسة للمياه والصرف الصحي، وجّه رئيس مياه الشرب بالجيزة بتكثيف أعمال الرصد والمتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تعديات، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية موارد الشركه وضمان العدالة بين المشتركين، مع الحفاظ على حقوق كافة المواطنين.

وأكد حفناوي على أهمية قراءة العدادات بانتظام واستبدال العدادات التالفة بعدادات سليمة لضمان دقة القياس وشفافية الفواتير، إلى جانب تطوير مراكز خدمة العملاء ورفع كفاءة العاملين، بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق متصل، وجه رئيس مياه الشرب بالجيزة فريق المتابعة الميدانية باليقظة التامة ورصد كافة المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في جميع مناطق محافظة الجيزة، مع التركيز على متابعة شكاوى المواطنين ميدانياً والتأكد من حلها بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لحل المشكلات بشكل منسق وفعال، مؤكداً على الدور الحيوي لفريق المتابعة الميدانية، الذي يعمل على مدار الساعة لضمان استدامة الخدمات ورصد أي أعطال أو مشاكل بشكل فوري.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الإدارات المختلفة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات ورفع مستوى المتابعة والتقييم المستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

واختتم المهندس محمد حفناوي الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح خطط التطوير يعتمد على تعاون وتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة في تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين.