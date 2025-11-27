القابضة للمياه تعلن بدء استيفاء ملفات الترشح لجائزة التميز الداخلي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن بدء استيفاء ملفات الترشح لجائزة التميز الداخلي لفئة مراكز خدمة العملاء والخط الساخن، والمؤهلة بدورها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي – فئة مكاتب الخدمة الأمامية، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويتم استيفاء ملفات الترشح من خلال المنصة الإلكترونية للجائزة خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 30 ديسمبر 2025، ضمن خطة الشركة القابضة لتطبيق معايير التميز المؤسسي وتعزيز قدرات مراكز الخدمة والخط الساخن على مستوى الشركات التابعة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الشركة القابضة الرامية إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقافة التميز في بيئة العمل، وتشجيع الابتكار والتطوير في خدمات العملاء، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق منظومة أكثر فاعلية في التواصل والاستجابة للشكاوى والاستفسارات.

وتهدف الجائزة إلى رصد وإبراز النماذج المتميزة في تقديم الخدمة داخل الشركات التابعة، وترسيخ التنافس الإيجابي بين مراكز خدمة العملاء والخط الساخن، بما يدعم تطوير الأداء وتحسين مؤشرات الجودة.

وتدعو الشركة القابضة جميع الشركات التابعة إلى الالتزام باستكمال بيانات الترشح خلال المدة المحددة، بما يعكس جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق معايير التميز المؤسسي.