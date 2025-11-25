تطبيقات الحمأة البلدية في مصر.. جلسة متخصصة خلال اليوم الثالث من معرض IWWI 2025

شهد المهندس احمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فعاليات IWWI Cairo 2025 انعقاد جلسة علمية متخصصة تحت عنوان "تطبيقات الحمأة البلدية في مصر – Municipal Sludge Applications in Egypt"، وذلك برئاسة الدكتور محمد حسن، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي (EWRA).

منظومة المياه والصرف الصحي

افتتح الدكتور محمد حسن الجلسة بالتأكيد على أن إدارة الحمأة أصبحت أحد المحاور الاستراتيجية في منظومة المياه والصرف الصحي، بما يسهم في استغلال الموارد غير التقليدية وتحقيق الاستدامة، موضحًا أن رؤية مصر في هذا المجال تعتمد على تحويل الحمأة من عبء تشغيلي إلى مصدر اقتصادي ذي قيمة مضافة.

المحاور الرئيسية بالجلسة

وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية:

إدارة الحمأة وتعظيم الاستفادة من الموارد وفق رؤية مصر المستقبلية.

أحدث تقنيات معالجة الحمأة ورفع كفاءتها واستخدامها الآمن.

تحويل الحمأة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية عبر دراسات حالة لمشروعات ناجحة.

وشارك في الجلسة عدد من الخبراء والمتخصصين من مصر والإمارات، قدموا عروضًا فنية تناولت التجارب التطبيقية والفرص الاستثمارية في مجال إدارة الحمأة، وكان من بينهم

اللواء مهندس محمود نافع مستشار بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف - مصر

الدكتور تامر سامي مدير عام الإدارة العامة للمراجعة المالية بالشركة القابضة – مصر

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول نماذج تحويل الحمأة إلى طاقة، وأسمدة عضوية، ومواد مُحسّنة للتربة، بالإضافة إلى استعراض فرص التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير هذا المجال الحيوي.

كما أكدت الجلسة أن معالجة الحمأة تمثل ركيزة أساسية في دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري، وتقليل الانبعاثات، وتحقيق أعلى درجات الاستدامة في منظومة الصرف الصحي.