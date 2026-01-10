قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وتحذيرات خطيرة لأصحاب رانجلر

جيب
جيب
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

 

غرامة 5000 دولار على سوبارو بسبب عيب خطير في سياراتها

​فرضت السلطات غرامة مالية قدرها 5000 دولار على شركة سوبارو إثر اكتشاف عيب فني جسيم يهدد سلامة الركاب في بعض طرازاتها الحديثة بشكل مباشر. يستهدف هذا القرار إلزام الشركة بمعالجة الخلل فورًا وتعويض المتضررين، مما يسلط الضوء على أهمية الرقابة الصارمة في قطاع المحركات لضمان أعلى معايير الأمان وتجنب وقوع أي حادث مروعًا على الطرقات.

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

​اتخذت شركة جيب قرارًا تاريخيًا بإيقاف إنتاج إحدى سياراتها الأكثر شهرة بصفة نهائية، وذلك بعد رصد مشكلات هندسية لم يعد من الممكن إصلاحها بجدوى اقتصادية. يمثل هذا التوقف نهاية حقبة طويلة لهذا الطراز، حيث تسعى الشركة الآن لتركيز جهودها على إطلاق بدائل أكثر موثوقية وأمانًا تتماشى مع تطلعات العملاء وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في الصناعة.

انتشار تحذيرات لأصحاب سيارات "جيب رانجلر" من مشكلة خطيرة تهدد سلامتهم

انطلقت موجة من التحذيرات الموجهة لملاك سيارات جيب رانجلر بخصوص عيب تقني قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ للسيطرة، مما يستدعي زيارة عاجلة لمراكز الصيانة المعتمدة. تهدف هذه الحملة التحذيرية إلى تلافي وقوع أضرار بشرية أو مادية، حيث شددت الجهات المختصة على ضرورة التزام السائقين بالفحص الدوري لضمان أن تظل مركباتهم صالحة للاستخدام وآمنة تمامًا أثناء القيادة.

سوني تطلق سيارة كهربائية مزودة بـ "مساحة ترفيهية" لألعاب PS5.. فيديو

​كشفت شركة سوني عن طرازها الكهربائي الأول الذي يتضمن ركنًا ترفيهيًا مدمجًا مخصصًا لتشغيل ألعاب منصة بلايستيشن 5، مما يفتح آفاقًا جديدة في عالم السيارات الذكية. يهدف هذا التصميم المبتكر إلى جعل وقت الركاب داخل السيارة أكثر متعة، حيث تم دمج الشاشات والأنظمة الصوتية لتعمل بتناغم تام مع نظام الألعاب، لتصبح السيارة بمثابة غرفة ترفيه متنقلة تقدم تجربة فريدة.

تفكيك أكبر عصابة دولية لسرقة سيارات تويوتا لاند كروزر

أعلنت الأجهزة الأمنية عن نجاحها في تفكيك عصابة منظمة عابرة للحدود تخصصت في سرقة طرازات تويوتا لاند كروزر وتهريبها بطرق غير قانونية. أسفرت العملية عن استعادة عدد من السيارات المسروقة وتوقيف الرؤوس المدبرة، مما يعزز الثقة في الإجراءات الأمنية ويؤكد ملاحقة المجرمين الذين يستهدفون ممتلكات المواطنين استهدافًا مباشرًا ومنظمًا عبر استغلال الثغرات التقنية في أنظمة التشغيل.

شركة مكانس كهربائية تطرح سيارة بقوة 1876 حصانًا

​دخلت شركة متخصصة في صناعة المكانس الكهربائية حلبة المنافسة في قطاع السيارات الفائقة عبر الكشف عن مركبة كهربائية تبلغ قوتها 1876 حصانًا، مما أثار دهشة واسعة في الأوساط التقنية. تعكس هذه الخطوة الطموحة قدرة الشركات التكنولوجية على تطوير محركاتها وخبراتها في تدفق الهواء والطاقة لبناء سيارات تتفوق أداءً على الموديلات التقليدية، لتقدم مفهومًا جديدًا كليًا في عالم السرعة الفائقة.

 

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

​قررت شركة فولفو في جنوب أفريقيا استدعاء سيارتها الكهربائية الجديدة بعد ظهور تقارير تشير إلى خطر اشتعال البطارية، وهي خطوة استباقية لحماية حياة العملاء. تركز الشركة في الوقت الحالي على فحص كافة الوحدات المباعة وتحديث أنظمة الحماية من الحرائق، مؤكدة التزامها المطلق بالشفافية وتوفير أعلى سبل الأمان في مركباتها الصديقة للبيئة لضمان ثقة الجمهور.

