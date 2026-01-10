قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

انتشار تحذيرات لأصحاب سيارات "جيب رانجلر" من مشكلة خطيرة تهدد سلامتهم

جيب رانجلر
جيب رانجلر
عزة عاطف

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع رصد عيوب السيارات موجة من التحذيرات الجدية الموجهة لملاك سيارات جيب رانجلر وجلاديتور (موديلات 2018-2024)، وذلك بعد رصد خلل تقني مفاجئ قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة. 

تأتي هذه التحذيرات في ظل غياب استدعاء رسمي من الشركة، مما دفع المتضررين لمشاركة تجاربهم علنيًا لحماية الآخرين من حوادث محتملة.

تيكتوكر تحذر من مشكلة خطيرة في جيب رانحلر

نشرت صانعة المحتوى الشهيرة باسم (diytattedbarbie) عبر حسابها في تيك توك فيديو وثقت فيه تجربة مرعبة تعرضت لها أثناء قيادة سيارتها الجيب. 

وصفت البلوجر كيف أضاءت لوحة العدادات فجأة بمجموعة هائلة من الأخطاء كأنها "شجرة عيد ميلاد"، حيث تعطل نظام التوجيه المعزز (Power Steering) ونظام الثبات الإلكتروني وحتى القدرة على تغيير السرعات. 

وما زاد الموقف خطورة هو فشلها في إيقاف تشغيل المحرك بعد التوقف، مما اضطرها لفصل البطارية يدويًا لإعادة ضبط الأنظمة.

سبب المشكلة في سيارة جيب رانجلر

أوضحت الفيديوهات والتقارير الفنية أن سبب هذه "الفوضى الإلكترونية" يعود إلى خلل في لوحة موصلات تُعرف باسم (CAN Bus STAR connector)، وهي قطعة خضراء تقع خلف صندوق القفازات جهة اليسار. 

هذه القطعة مسئولة عن ربط كمبيوترات السيارة ببعضها البعض، وعند تلفها أو حدوث خلل في توصيلاتها، تظهر "أكواد U" التي تشير إلى انقطاع الاتصال برمجيًا بين المحرك والأنظمة الحيوية، مما يؤدي لشلل وظائف القيادة تمامًا.

شكاوى الملاك لدى الهيئات الرسمية

لم تكن حالة "التيكتوكر" فردية، بل رصد موقع الهيئة الوطنية لسلامة المرور (NHTSA) ومنصات الملاك شكاوى عديدة مشابهة. 

أفاد سائقون آخرون بأنهم فقدوا السيطرة على "باور" المقود في وسط الزحام المروري، وهو ما قد يؤدي لانحراف السيارة بشكل حاد أو انقلابها نتيجة محاولة السائق "التصحيح الزائد" للمسار بقوة بدنية. 

ورغم هذه البلاغات، لا تزال التحقيقات الرسمية لم ترتقِ بعد لمرتبة الاستدعاء الإلزامي، مما يجعل الحذر ضروريًا.

نظرًا لعدم وجود استدعاء حتى الآن، اقترح الملاك حلاً مؤقتًا يتمثل في استبدال لوحة الموصلات التالفة بقطعة غيار جديدة تتوفر عبر المتاجر الإلكترونية بسعر يقارب 70 دولارًا. 

ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة فحص السيارة لدى فني مختص عند ظهور أول علامة لخلل في الإضاءة أو ثقل في التوجيه، لضمان معالجة المشكلة جذريًا قبل تفاقمها وتهديد سلامة الركاب على الطريق.

جيب رانجلر عيوب جيب جلاديتور 2024 تحذيرات تيك توك جيب رانجلر فقدان السيطرة سيارات جيب شكاوى ملاك جيب مشكلة STAR connector Jeep

