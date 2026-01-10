قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
أخبار التكنولوجيا |وان بلس تطلق سلسلة Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير.. آبل تكشف أسرار ثروات قيادتها وتعويضات تيم كوك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

استخدامات صادمة لـGrok.. مئات الصور المثيرة للجدل منتشرة على منصة إكس
 

كشفت دراسة بحثية جديدة اعتمدت على تحليل عينة من تفاعلات مستخدمي منصة إكس X، مع روبوت الدردشة Grok، التابع لـ إيلون ماسك، عن انتشار واسع لاستخدامه في إنشاء صور ذات طابع جنسي، في كثير من الأحيان دون موافقة أصحابها.


لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك
 

أعلنت شركة جوجل أنه مع إطلاق ما تسميه “تجارب الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل Gmail” اعتبارا من يناير 2026، ستقوم بإلغاء لوحة Gemini الجانبية لمشتركي خطتي AI Pro وAI Ultra.


 

حرب الطيات تشتعل.. أوبو تتحدى آبل قبل تطوير آيفون القابل للطي
 

تستعد شركة آبل لإطلاق أول هواتفها القابلة للطي هذا العام تحت اسم iPhone Fold، لكن يبدو أن المنافسة في هذا القطاع لن تكون سهلة، حيث تخطط شركة أوبو الصينية لمواجهة العملاق الأمريكي بقوة. 


قوة غير مسبوقة.. وان بلس تطلق سلسلة Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير
 

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن إطلاق سلسلة Turbo 6 الجديدة في الصين، والتي تضم هاتفين جديدين هما OnePlus Turbo 6 وOnePlus Turbo 6V. 


آبل تكشف أسرار ثروات قيادتها.. كم يبلغ راتب تيم كوك؟


أعلنت شركة آبل Apple، عن تقاريرها السنوية للمساهمين لعام 2025، والتي تكشف تفاصيل العمليات الداخلية للشركة وتعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين، وذلك وفقا لمتطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.


بعد عاصفة غضب عالمية.. إكس تغلق بابا خطيرا في الذكاء الاصطناعي


قررت منصة إكس X، المملوكة لـ إيلون ماسك، تقييد ميزة توليد الصور المثيرة للجدل في روبوت الدردشة Grok، وحصرها بالمشتركين المدفوعين فقط، وذلك عقب موجة انتقادات حادة من دول ومؤسسات حول العالم بسبب إساءة استخدام الأداة.

من الباندا الذكي إلى السكين المهتز.. ابتكارات لا تصدق في CES 2026

رغم ازدحام معرض CES 2026 بإعلانات كبرى شركات التكنولوجيا عن أحدث ابتكاراتها، فإن أكثر ما يلفت الانتباه هذا العام لا يأتي من الأسماء العملاقة، بل من أجهزة غريبة وغير متوقعة تدفع الزوار للتساؤل: من الذي خطرت له هذه الفكرة؟.

