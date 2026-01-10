من الباندا الذكي إلى السكين المهتز.. ابتكارات لا تصدق في CES 2026

رغم ازدحام معرض CES 2026 بإعلانات كبرى شركات التكنولوجيا عن أحدث ابتكاراتها، فإن أكثر ما يلفت الانتباه هذا العام لا يأتي من الأسماء العملاقة، بل من أجهزة غريبة وغير متوقعة تدفع الزوار للتساؤل: من الذي خطرت له هذه الفكرة؟.

ومن بين أبرز ما رصد في معرض CES 2026، ظهرت مجموعة من المنتجات الخارجة عن المألوف، بدءا من مساعدات ذكاء اصطناعي تراقبك من مكتبك، وصولا إلى مصاصة موسيقية وسكين يهتز بالموجات فوق الصوتية.

مساعد أنمي يراقبك من على المكتب

كشفت شركة Razer عن تطوير جديد لمشروعها AVA، الذي تحول من مدرب ألعاب إلكترونية إلى مساعد هولوغرافي متحرك بحجم 5.5 بوصة، الجهاز يساعد في الألعاب، الإنتاجية، تنظيم المهام اليومية، بل ويقدم نصائح شخصية.



باندا آلية للعاطفة قبل التقنية

شركة Mind with Heart Robotics قدمت روبوت الباندا الذكي An’An، المصمم خصيصا لدعم كبار السن، الروبوت يستجيب للمس بفضل حساسات منتشرة في جسده، ويعتمد على ذكاء عاطفي يتعلم من صوت المستخدم وتفاعلاته.



ويهدف الجهاز إلى مكافحة الوحدة، تذكير المستخدمين بالمهام اليومية، ومتابعة حالتهم الصحية وإبلاغ مقدمي الرعاية.

روبوت الباندا الذكي

آلة ثلج بـ500 دولار لتقليل الضجيج

شركة GoveeLife كشفت عن آلة ذكية لصنع مكعبات الثلج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء، التقنية ترصد لحظات ارتفاع الصوت وتقوم بإذابة الجليد تلقائيا قبل أن يصبح مزعجا،

الجهاز ينتج الثلج خلال 6 دقائق ويصل سعره إلى 500 دولارا.

آلة ذكية لصنع مكعبات الثلج

سكين يهتز بدل أن يقطع

شركة Seattle Ultrasonics عرضت سكين مطبخ يعمل بتقنية الاهتزاز فائق السرعة، حيث تهتز الشفرة أكثر من 30 ألف مرة في الثانية، ما يجعل التقطيع أسهل دون زيادة حدة السكين نفسها،

السكين متاح للطلب المسبق بسعر 399 دولارا.

سكين يهتز بدل أن يقطع

مصاصة تشغل الموسيقى داخل رأسك

قدمت شركة Lollipop Star مصاصة تنقل الموسيقى عبر التوصيل العظمي أثناء تناولها، يمكن الاختيار بين نكهات مرتبطة بفنانين مثل Ice Spice وAkon، في تجربة تمزج الطعم بالصوت.

مصاصة تشغل الموسيقى داخل رأسك

روبوت للحراسة والتخييم

شركة Zeroth Robotics كشفت عن الروبوت W1، المصمم للعائلات، بسعر 4999 دولارا، الروبوت يوفر مراقبة أمنية ذكية على مدار الساعة، ويتحول إلى رفيق مغامرات في رحلات التخييم، يحمل الأمتعة، يلتقط الصور، ويوفر طاقة متنقلة.

روبوت W1

جهاز على شكل بيضة لمراقبة الهرمونات

شركة Mira عرضت جهازا يشبه البيضة لمتابعة الصحة الإنجابية، الجهاز يحلل البول في المنزل ويقيس أربعة هرمونات أساسية، موفرا بيانات عن الخصوبة وحالات مثل تكيس المبايض وسن اليأس، سعره 249 دولار.