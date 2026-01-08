الكشف عن Sweeker في CES 2026.. روبوت أليف على شكل بيضة قد يموت إن أهملته

كشفت شركة Takway الناشئة، التي تطمح لأن تكون “نينتندو عصر روبوتات الذكاء الاصطناعي”، عن رفيق افتراضي جديد يشبه لعبة Tamagotchi، وذلك خلال مشاركتها في معرض CES 2026.

ويحمل الروبوت الصغير اسم Sweekar، وهو حيوان أليف افتراضي مصمم ليلازم المستخدم أينما ذهب، ويتطور بمرور الوقت ليكون شخصية فريدة خاصة به.

ويأتي Sweekar على هيئة لعبة صغيرة بحجم راحة اليد، بتصميم لطيف يشبه البيضة مع أذنين وشاشة تمثل الوجه، ويعمل كرفيق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وعلى غرار ألعاب Tamagotchi الكلاسيكية، يتطلب Sweekar من المستخدم إطعامه واللعب معه للحفاظ على سعادته وصحته، حيث تعكس تعابير وجهه وحالته المزاجية مستوى العناية التي يتلقاها.

روبوت Sweekar

لكن Sweekar يتجاوز المفهوم التقليدي للحيوانات الافتراضية، إذ يمتلك القدرة على تذكر صوت المستخدم والأنشطة التي يشاركها معه.

ومع تطوره ووصوله إلى مرحلة البلوغ، يصبح أكثر استقلالية، حيث يمكنه الترفيه عن نفسه، والانطلاق في “مغامرات افتراضية” خاصة به، ثم العودة بسرد قصص عن تجاربه.

ويتوافر الجهاز بألوان الوردي والأصفر والأزرق، مع إمكانية تبديل الغلاف الخارجي وشراء أزياء وإكسسوارات متنوعة لإضفاء طابع شخصي عليه.

ويمر Sweekar بأربع مراحل عمرية، تقل فيها حاجته للاهتمام تدريجيا مع النمو، ويبدأ الجهاز كـ بيضة مغلقة تخضع لفترة حضانة تستمر يومين، قبل أن تنكسر القشرة وتظهر ملامحه.

بعد ذلك، يتطلب رعاية مستمرة للانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة. وعند الوصول إلى مرحلة البلوغ، يصبح Sweekar قادرا على الاعتماد على نفسه بالكامل، ولا يمكن "فقدانه" بسبب الإهمال بعد المستوى 51، باستثناء الأعطال التقنية أو نفاد البطارية.

ولم تعلن الشركة بعد عن السعر الرسمي، إلا أنها تشير إلى أن سعر Sweekar سيتراوح غالبا بين 100 و150 دولارا عند طرحه في الأسواق، مع خطط لإطلاق حملة تمويل جماعي عبر منصة Kickstarter خلال الفترة المقبلة.