هواتف غريبة وتلفزيونات فاخرة.. ابتكارات تخطف الأنظار في CES 2026

كشفت فاعليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2026 عن مزيج فريد من الابتكار التقني، حيث شهدت إعلانات مهمة من عمالقة التكنولوجيا مثل إنفيديا وAMD وإنتل في مجالات الرقائق ومنصات الذكاء الاصطناعي، إلا أن ما جذب اهتمام الحضور أكثر كان مزيجا غير متوقع من عالم Star Wars وروبوتات إنفيديا الصغيرة.

ويعد CES فرصة سنوية كبرى للشركات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لاستعراض المنتجات التي تخطط لطرحها خلال العام، وكما كان متوقعا، هيمن الذكاء الاصطناعي على معظم الإعلانات، في ظل سعي الشركات لتقديم حلول مبتكرة تجذب المستهلكين.

أبرز المنتجات التي تم الإعلان عنها خلال فاعليات CES 2026:

إنفيديا تدخل عصر “الذكاء الاصطناعي الفيزيائي”

استعرض جينسن هوانج رئيس شركة إنفيديا نموذج Cosmos، وهو نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي قادر على محاكاة بيئات تحكمها قوانين الفيزياء الواقعية، إلى جانب الإعلان عن Alpamayo، وهو نموذج مخصص للقيادة الذاتية.

كما كشف عن دخول منصة الرقائق العملاقة الجديدة Vera Rubin مرحلة الإنتاج الكامل، إضافة إلى شراكة جديدة مع Siemens، في خطوة تؤكد عزم إنفيديا الحفاظ على موقعها كـ عمود فقري لصناعة الذكاء الاصطناعي.



Alpamayo

عودة قوية لعالم المعالجات

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، ليزا سو، عن جيل جديد من معالجات Ryzen AI، في إطار توسع الشركة في سوق الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما كشفت لعشاق الألعاب عن معالج Ryzen 7 9850X3D المخصص للأداء العالي.

من جانبها، أعلنت إنتل عن معالجها الجديد للحواسيب المحمولة Panther Lake (المعروف باسم Intel Core Ultra Series 3)، إضافة إلى خطط لإطلاق منصة جديدة تستهدف سوق أجهزة الألعاب المحمولة.



معالجات Ryzen AI

أوبر تعود بقوة إلى سباق سيارات الأجرة ذاتية القيادة

قدمت شركة أوبر Uber نظرة أولى على سيارتها ذاتية القيادة خلال فاعليات CES 2026، بالتعاون مع Lucid Motors وNuro، ووصفت الشركة المركبة بأنها “أفخم روبوتاكسي حتى الآن"، مع تجربة داخلية مخصصة بالكامل للركاب.

تتميز السيارة بأنظمة استشعار متقدمة توفر رؤية 360 درجة، وسقف مزود بإضاءة LED تعرض الأحرف الأولى من اسم الراكب، إلى جانب إمكانيات تخصيص داخلية تشمل المناخ والموسيقى.

سيارة الأجرة ذاتية القيادة

شراكة جديدة بين Lego وStar Wars

حصدت Lego اهتمام عشاق Star Wars بعد إعلانها منصة Lego Smart Play، التي تقدم مكعبات ذكية مزودة بمستشعرات للضوء والمسافة، قادرة على التفاعل عبر الإضاءة والأصوات.

LG تكشف عن روبوت منزلي بشري الشكل

عرضت LG نموذجا أوليا لروبوت بشري يدعى CLOiD مصمم للمساعدة في الأعمال المنزلية مثل طي الملابس وجلب الطعام، ورغم كثرة الروبوتات المعروضة في CES 2026، تعد LG من أبرز الشركات التي تعد بإدخال روبوتات خدمية فعلية إلى المنازل.

روبوت LG CLOiD المنزلي

Lollipop Star: مصاصة بطعم الموسيقى

في عرض غير تقليدي، كشفت شركة Lollipop Star عن مصاصة تتيح “تذوق الموسيقى”، باستخدام تقنية التوصيل العظمي عند العض عليها، ما يسمح بسماع الأغاني أثناء تناولها، ومن المقرر طرحها للبيع بسعر 8.99 دولار.

مصاصة بطعم الموسيقى

أطلس يعزز طموحات هيونداي الصناعية

استعرضت شركة Boston Dynamics، المملوكة لـ هيونداي، روبوتها البشري أطلس Atlas علنا للمرة الأولى في CES 2026، وأكدت الشركة أن نسخة مخصصة لتجميع السيارات دخلت مرحلة الإنتاج، على أن يتم نشرها بحلول عام 2028 في مصنع هيونداي للسيارات الكهربائية.

روبوت Atlas

أبرز ابتكارات وتقنيات CES 2026

Lenovo Legion Pro بشاشة قابلة للتمدد

تواصل لينوفو تجاربها مع آليات الشاشات غير التقليدية، مثل الشاشات الدوارة أو القابلة للانزلاق، المفهوم الجديد Legion Pro rollable يقدم رؤية مختلفة، حيث تنزلق جانبا الشاشة للخارج لتحويل شاشة ألعاب بقياس 18 بوصة إلى شاشة عريضة بقياس 24 بوصة.

وبالنسبة للألعاب، تعد الشاشة الأعرض أكثر فائدة من الأطول، ما يجعل هذا المفهوم جذابا إذا أمكن دمجه في هيكل حاسوب محمول بقياس 16 بوصة.

Legion Pro rollable

Razer Project Ava: مساعد افتراضي مجسم للاعبين

كشفت شركة ريزر عن Project Ava، وهو نموذج لمساعد ذكاء اصطناعي مجسم على هيئة هولوجرام داخل أنبوب، يمنح روبوتات الدردشة شكلا مرئيا تفاعليا، ورغم المظهر اللافت، قد يجد بعض المستخدمين الحركة المستمرة مشتتة للانتباه، بينما يفضل آخرون الردود النصية المختصرة.

Razer Project Ava

Razer Project Motoko: نظارات ذكية للأذنين

قدمت أيضا شركة ريزر سماعات مزودة بكاميرات تعمل كبديل للنظارات الذكية، يمكن استخدامها أثناء اللعب لتقديم إرشادات فورية، كما قد تكون خيارا مناسبا لمن لا تتوافق معهم النظارات الذكية التقليدية بسبب احتياجات بصرية خاصة.

Razer Project Motoko

Roborock Saros Rover: مكنسة روبوتية تتسلق الدرج



رغم انتشار المكانس الروبوتية، لا تزال السلالم تمثل تحديا، لكن Saros Rover يتغلب على ذلك بفضل أرجل مفصلية تمكنها من تسلق الدرج وتنظيفه، بل والقفز وتجاوز العوائق، في مشهد أقرب إلى روبوت يتعلم المشي.

Roborock Saros Rover

RheoFit A1: جهاز تدليك ذكي بلا مجهود

يقدم جهاز RheoFit A1 تجربة تدليك آلية حيث يستلقي المستخدم بينما تتحرك الأسطوانة الروبوتية على طول الظهر، موفرة تدليكا وتمددا مريحا، ما يجعله واحدا من أكثر أجهزة CES 2026 جذبا للاهتمام.

RheoFit A1

AI Barmen: نادل يعمل بالذكاء الاصطناعي

كل ما عليك هو إخبار الذكاء الاصطناعي بمزاجك، ليقوم بتحضير مشروب مخصص لك تلقائيا، واللافت أن التجربة لاقت استحسان من جربها، ما يفتح الباب لمستقبل جديد في عالم الضيافة.

AI Barmen

Jackery Solar Mars Bot: طاقة متنقلة تتبعك

هو روبوت بطارية احتياطية بسعة 5 كيلوواط/ساعة مزود بألواح شمسية قابلة للطي، يشحن نفسه أثناء تحركه خلفك، ليكون مصدر طاقة متنقل للأجهزة المختلفة.

Jackery Solar Mars Bot

مكعبات Lego الذكية

قدمت شركة Lego تقنية مكعبات ذكية قادرة على التعرف على بعضها البعض، وتشغيل مؤثرات صوتية وضوئية، وستظهر هذه التقنية لأول مرة في مجموعات Star Wars خلال الربيع المقبل.

مكعبات Lego الذكية

AI Tails: محطة طعام وشراب ذكية للقطط

هو نظام ذكي يراقب استهلاك القطط للطعام والماء، ودرجة حرارتها، وتعابير وجهها، لرصد أي تغيرات صحية محتملة، مع تصميم أنيق يناسب المنازل العصرية.

AI Tails

Lockin V7 Max: قفل ذكي بلا أسلاك

قفل لاسلكي يعمل بالشحن الضوئي، مناسب للأماكن التي يصعب فيها تمديد الأسلاك، ويتميز بتصميم أنيق وحلول طاقة مبتكرة.

Lockin V7 Max

TCL RayNeo Air Pro 4: نظارات عرض بشاشات فائقة السطوع

قدمت شركة TCL نظارات عرض مزودة بشاشات micro-OLED تدعم HDR وتصل درجة سطوعها إلى 1200 شمعة، بسعر 299 دولارا، ورغم كونها سلكية، فإنها توفر تجربة عرض كبيرة ومناسبة للألعاب والترفيه.

TCL RayNeo Air Pro 4

هاتف هونر الروبوتي: تصميم غير مسبوق بكاميرا قابلة للانبثاق



قدمت هونر مفهوم Honor Robot Phone بهاتف مزود بكاميرا قابلة للطي ومثبتة على محور متحرك Gimbal، ما يمنحه مظهرا تفاعليا وقدرة على “التفاعل” مع المستخدم بطرق غير مألوفة.

Honor Robot Phone

Euhomy Leopard X1: آلة صنع الثلج الأسرع

كشفت شركة Euhomy عن جهاز Leopard X1 لصنع الثلج، القادر على إنتاج مكعبات الثلج في أقل من خمس دقائق، متفوقا على منافسيه المنزليين بثلاث دقائق كاملة، ومن المقرر طرحه في الأسواق خلال أبريل بسعر 150 دولار.

Euhomy Leopard X1

Sweekar: روبوت جيب ذكي

يجمع جهاز Sweekar بين الحنين إلى ألعاب Tamagotchi والذكاء الاصطناعي الحديث، حيث يبدأ كـ بيضة رقمية تفقس لتتحول إلى كائن افتراضي ينمو مع الوقت، وقد “يموت” في حال إهماله، ومن المتوقع إطلاقه عبر منصة Kickstarter لاحقا هذا العام بسعر 150 دولار.

Sweekar

Samsung Galaxy Z TriFold:الهاتف القابل للطي بثلاثة أجزاء



أصبح هاتف Galaxy Z TriFold متاحا للتجربة المباشرة لأول مرة في CES 2026، بعد طرحه في بعض الأسواق الآسيوية، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق حلم جهاز “اثنين في واحد” يجمع بين الهاتف والتابلت في تصميم قابل للحمل.،ومن المتوقع طرحه في الولايات المتحدة بنهاية شهر مارس المقبل، دون الإعلان عن السعر حتى الآن.

هاتف Galaxy Z TriFold

Samsung R95H: تلفاز بحجم 130 بوصة وفخامة استثنائية

كشفت سامسونج عن تلفاز R95H بتقنية MicroRGB وإضاءة خلفية متطورة، مع إطار أنيق أشبه بلوحة فنية، ورغم مواصفاته المبهرة، إلا أنه موجه لفئة محدودة نظرا لفخامته العالية.

Samsung S95H: بتقنيات متقدمة



يتميز تلفاز S95H بشاشة أكثر سطوعا بنسبة 30%، ودعم الاتصال اللاسلكي، وإمكانية عرض الأعمال الفنية الثابتة دون مخاطر احتراق الشاشة، ما يجعله بديلا قويا لسلسلة The Frame مع جودة صورة أعلى.

LG W6 Wallpaper OLED: تلفاز يعلق كـ لوحة

يبلغ سمك تلفاز LG W6 أقل من سنتيمتر واحد، ويدعم الاتصال اللاسلكي بالكامل، مع سطوع عال بفضل تقنية Brightness Booster، ليقدم تجربة فاخرة يتوقع أن تأتي بسعر مرتفع.

LG G6 OLED: تلفاز بسطوع غير مسبوق

يقدم تلفاز LG G6 سطوعا أعلى بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق، مع تحسينات في مقاومة الانعكاسات، ما يجعله من أبرز شاشات OLED المنتظرة في عام 2026.

Hisense 116UXS: ألوان أوسع بتقنية جديدة

أضافت شركة Hisense بكسلا سماويا إلى نظام الإضاءة الخلفية في تلفازها الجديد 116UXS، ما يوسع نطاق الألوان المعروضة، خصوصا في اللون الأخضر، مع تقليل انبعاثات الضوء الأزرق الضار.