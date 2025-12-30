سماعات Samsung Music Studio اللاسلكية تنفجر على الساحة قبل CES 2026

كشفت شركة سامسونج عن سماعات Music Studio اللاسلكية الجديدة قبل أيام من انطلاق معرض CES 2026 في لاس فيجاس، حيث شهدت السماعات إقبالاً هائلاً منذ الإعلان الأولي.

وتأتي السماعات كجزء من استراتيجية سامسونج لتعزيز فئة الصوتيات عالية الجودة قبل الفعالية التقنية الكبرى.

إقبال قوي منذ الإعلان

حققت Samsung Music Studio أكثر من مليون حجز مسبق خلال الأسبوع الأول من الإعلان، وفقاً لتقارير سامسونج الرسمية.

وتُعد هذه أسرع بداية مبيعات لسماعات سامسونج منذ إطلاق Galaxy Buds Pro في 2021، مع تركيز خاص من المستخدمين في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

مواصفات الصوت عالية الجودة

تأتي Music Studio بـ محرك صوتي ثنائي 12 ملّي متر يدعم Spatial Audio 360 درجة وAdaptive EQ، مع إلغاء ضجيج نشط متقدم يصل إلى -50 ديسيبل.

كما تدعم كوديك LDAC للصوت عالي الدقة وBluetooth 5.4 مع اتصال متعدد النقاط.

بطارية تدوم 40 ساعة

توفّر السماعات حتى 8 ساعات تشغيل مع ANC مفعّل، و40 ساعة إجمالية مع علبة الشحن، مع شحن سريع يمنح ساعة تشغيل من 10 دقائق شحن.

كما تحمل مقاومة IPX7 للماء وتصميم داخل أذن مريح مع 3 أحجام أطراف سيليكون.

ميزات ذكية متقدمة

تتضمن السماعات مساعد Bixby Voice، كشف اللمس الذكي، Voice Detect لإيقاف ANC تلقائياً عند الكلام، والتكامل مع Galaxy Wearable. كما تدعم تخصيص الصوت عبر تطبيق Samsung Sound وتحديثات OTA.

تصميم أنيق بألوان جديدة

صُنِعت Music Studio من بلاستيك متلألئ مع لمسات معدنية، بوزن 5.2 جرام لكل سماعة. وتتوفر بـ 4 ألوان: أسود كوني، أبيض لؤلؤي، أزرق بحري، وأخضر زمردي، مع علبة شحن مدمجة.

موعد الإطلاق والسعر

ستطلَق السماعات رسمياً خلال معرض CES 2026 (7-10 يناير) مع بيع فوري في الولايات المتحدة وأوروبا. ويبدأ السعر من 249 دولار أمريكي للإصدار الأساسي، و299 دولار لإصدار Music Studio Pro.

استراتيجية سامسونج قبل CES

تُعدّ Music Studio جزءاً من استراتيجية سامسونج الهجومية قبل CES، حيث أعلنت أيضاً عن Galaxy S25 وWatch 8.

وتستهدف السماعات فئة AirPods Pro من آبل وSony WF-1000XM5 في السوق العالمية.

ردود فعل السوق الأولية

استقبلت الحجوزات الضخمة ترحيباً واسعاً من محللي السوق، الذين توقّعوا بيع 5 ملايين وحدة خلال السنة الأولى. كما أشاد مختبرو الصوت بـ جودة المحرك الثنائي في الاختبارات الأولية.