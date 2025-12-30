قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سماعات Samsung Music Studio اللاسلكية تنفجر على الساحة قبل CES 2026

احمد الشريف

كشفت شركة سامسونج عن سماعات Music Studio اللاسلكية الجديدة قبل أيام من انطلاق معرض CES 2026 في لاس فيجاس، حيث شهدت السماعات إقبالاً هائلاً منذ الإعلان الأولي. 

وتأتي السماعات كجزء من استراتيجية سامسونج لتعزيز فئة الصوتيات عالية الجودة قبل الفعالية التقنية الكبرى.

إقبال قوي منذ الإعلان

حققت Samsung Music Studio أكثر من مليون حجز مسبق خلال الأسبوع الأول من الإعلان، وفقاً لتقارير سامسونج الرسمية.

 وتُعد هذه أسرع بداية مبيعات لسماعات سامسونج منذ إطلاق Galaxy Buds Pro في 2021، مع تركيز خاص من المستخدمين في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

مواصفات الصوت عالية الجودة

تأتي Music Studio بـ محرك صوتي ثنائي 12 ملّي متر يدعم Spatial Audio 360 درجة وAdaptive EQ، مع إلغاء ضجيج نشط متقدم يصل إلى -50 ديسيبل.

 كما تدعم كوديك LDAC للصوت عالي الدقة وBluetooth 5.4 مع اتصال متعدد النقاط.

بطارية تدوم 40 ساعة

توفّر السماعات حتى 8 ساعات تشغيل مع ANC مفعّل، و40 ساعة إجمالية مع علبة الشحن، مع شحن سريع يمنح ساعة تشغيل من 10 دقائق شحن. 

كما تحمل مقاومة IPX7 للماء وتصميم داخل أذن مريح مع 3 أحجام أطراف سيليكون.

ميزات ذكية متقدمة

تتضمن السماعات مساعد Bixby Voice، كشف اللمس الذكي، Voice Detect لإيقاف ANC تلقائياً عند الكلام، والتكامل مع Galaxy Wearable. كما تدعم تخصيص الصوت عبر تطبيق Samsung Sound وتحديثات OTA.

تصميم أنيق بألوان جديدة

صُنِعت Music Studio من بلاستيك متلألئ مع لمسات معدنية، بوزن 5.2 جرام لكل سماعة. وتتوفر بـ 4 ألوان: أسود كوني، أبيض لؤلؤي، أزرق بحري، وأخضر زمردي، مع علبة شحن مدمجة.

موعد الإطلاق والسعر

ستطلَق السماعات رسمياً خلال معرض CES 2026 (7-10 يناير) مع بيع فوري في الولايات المتحدة وأوروبا. ويبدأ السعر من 249 دولار أمريكي للإصدار الأساسي، و299 دولار لإصدار Music Studio Pro.

استراتيجية سامسونج قبل CES

تُعدّ Music Studio جزءاً من استراتيجية سامسونج الهجومية قبل CES، حيث أعلنت أيضاً عن Galaxy S25 وWatch 8. 

وتستهدف السماعات فئة AirPods Pro من آبل وSony WF-1000XM5 في السوق العالمية.

ردود فعل السوق الأولية

استقبلت الحجوزات الضخمة ترحيباً واسعاً من محللي السوق، الذين توقّعوا بيع 5 ملايين وحدة خلال السنة الأولى. كما أشاد مختبرو الصوت بـ جودة المحرك الثنائي في الاختبارات الأولية.

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي |ماذا قررت التعليم؟

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

هاني رمزي

يسرا تكشف سب عدم تواجدها لمساندة هاني رمزي في وفاة والدته

نانسي صلاح

من أحلى الممثلات على الشاشة.. نانسي صلاح تتحدث عن ردود فعل مسلسل 2 قهوة |خاص

جليلة محمود

الحالة تحت الملاحظة .. نجل جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية |خاص

بالصور

حصاد 2025.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

سوبارو تكشف ملامح مشاركتها في معرض طوكيو 2026

هل تشعر برعشة يد مفاجئة؟.. أمراض خطيرة لا تتجاهلها

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

