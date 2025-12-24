قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»
عازفة الأورج مها عبدالمؤمن تعلن اعتزال مجال الأفراح خلال أداء مناسك العُمرة
واشنطن: سنفرض أقصى عقوبات على فنزويلا لحرمان «مادورو» من الموارد
نجم الأهلي السابق: حسام حسن لم يُخطئ في استبدال إمام عاشور بمباراة زيمبابوي |فيديو
حكومة الدبيبة تعلن عن أول قرار بعد تحطم طائرة «الحداد» في تركيا
أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده
شاهد.. لحظة تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في تركيا
«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب
إسرائيل تغرق .. فيضانات مُفاجئة تضرب «نتانيا» والشوارع تتحوّل إلى أنهار خلال ساعة | شاهد
«عمري ما قلته بابا».. عبير الشرقاوي تكشف أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي
مُحاكمة البلوجر «أوتاكا» بتهمة الإتجار في العُملات الرقمية .. اليوم
بالأرقام.. إعلامي يعقد مقارنة مُثيرة تكشف تفوّق منتخب مصر على المغرب | فيديو
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتجه لإلغاء Galaxy S26 Edge بعد أداء ضعيف لهواتف S25 Edge و iPhone Air فائقة النحافة

احمد الشريف

أفادت تقارير تقنية حديثة بأن شركة سامسونج قررت إيقاف خططها لإطلاق هاتف Galaxy S26 Edge، وهو الطراز الذي كان من المنتظر أن يشكّل الجيل الثاني من هواتف الشركة فائقة النحافة ضمن سلسلة Galaxy S.​

وذكرت منصة PhoneArena، استنادًا إلى تسريبات قادمة من مصادر كورية وتقارير متطابقة في مواقع مثل GSMArena وAndroid Authority، أن مشروع Galaxy S26 Edge «أُزيل من الجدول» مرة أخرى، بعد فترة قصيرة من تداوله ضمن خارطة المنتجات المتوقعة لعام 2026.​

أداء مبيعات دون التوقعات لـ Galaxy S25 Edge

ترجع التقارير أبرز أسباب هذا القرار إلى ضعف الإقبال على هاتف Galaxy S25 Edge، الذي أطلقته سامسونج كنسخة فائقة النحافة والأخف وزنًا في عائلة S25، مع بطارية سعتها 3,900 مللي أمبير فقط وبعض التنازلات في المواصفات مقابل تقليل السماكة.​

وبحسب مصادر ذكرتها وسائل إعلام كورية جنوبية، جاءت مبيعات S25 Edge «أدنى بكثير من التوقعات»، ما دفع الشركة إلى تقليص إنتاجه مبكرًا والتخطيط لإيقاف تصنيعه نهائيًا بعد تصريف الكميات الموجودة في المخازن.​

تجربة iPhone Air لم تغير الصورة

في السياق نفسه، تشير تحليلات نقلتها PhoneArena إلى أن آبل، التي دخلت السباق بهاتف iPhone Air فائق النحافة بسمك يقارب 5.6 ملم، لم تحقق كذلك أداءً مبيعات قويًا في هذه الفئة خلال 2025.​

وتوضح تقارير متابعة أن مستخدمين اشتكوا من تنازلات في عمر البطارية وأداء الكاميرا مقارنة بطرازات iPhone 17 وiPhone 17 Pro، ما أدى إلى عودة كثير منهم إلى النسخ التقليدية، رغم إعجابهم بخفة الوزن وتصميم الهاتف.​

تفضيل المستخدمين

تشير PhoneArena إلى أن ردود فعل المستخدمين والسوق توضح أن الأولويات تميل بوضوح نحو عمر بطارية أطول، وعدد أكبر من الكاميرات، وتقنيات تبريد متقدمة مثل غرف البخار الحرارية، على حساب تصميم أنحف بفارق ملليمترات قليلة.​

وتظهر تعليقات متداولة في المجتمعات التقنية أن فئة من المستخدمين اعتبرت هواتف مثل Galaxy S25 Edge وiPhone Air «جميلة تصميميًا»، لكنها أقل عملية في الاستخدام اليومي، خاصة مع تشغيل شبكات الجيل الخامس والتصوير المتكرر واستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.​

عودة محتملة إلى إستراتيجية الثلاثة طرازات التقليدية

بحسب تقرير لموقع GadgetHacks ومقالات في مواقع أخرى، من المرجح أن تعود سامسونج في سلسلة Galaxy S26 إلى تشكيلتها التقليدية بثلاثة طرازات: النسخة القياسية، ونسخة Plus، ونسخة Ultra، دون طراز Edge منفصل.​

وتوضح هذه التقارير أن إيقاف Galaxy S26 Edge، رغم وصوله إلى مرحلة متقدمة من التطوير وفق بعض التسريبات، يعكس رغبة سامسونج في تركيز مواردها على الهواتف ذات العائد التجاري الأكبر، في وقت تواجه فيه السوق ضغوطًا من ارتفاع تكاليف مكونات مثل الذاكرة والشرائح المخصصة للذكاء الاصطناعي.​

هواتف فائقة النحافة

تخلص PhoneArena إلى أن تجربة كل من Galaxy S25 Edge وiPhone Air خلال 2025 تشير إلى أن الهواتف فائقة النحافة ما تزال فئة «متخصصة» تستهدف شريحة محدودة من المستخدمين، وليست توجهًا رئيسيًا لسوق الهواتف الرائدة حتى الآن.​

وتبقي هذه التطورات الباب مفتوحًا أمام احتمال عودة أفكار مشابهة مستقبلًا بصيغة مختلفة، إلا أن المعطيات الحالية ترجح تركيز الشركات الكبرى خلال 2026 على تحسين البطاريات، والكاميرات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، أكثر من السعي وراء أنحف تصميم ممكن بأي ثمن.

