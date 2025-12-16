سامسونج تفعل الكثير والقليل في آن واحد لمواجهة آيفون القابل للطي من آبل

تنتقد منصة PhoneArena إستراتيجية سامسونج في سوق الهواتف القابلة للطي، وتؤكد أن الشركة تفعل «الكثير والقليل في آن واحد» في محاولتها التصدي لأول آيفون قابل للطي من آبل بدل التركيز على جعل Galaxy Z Fold 8 أفضل ما يمكن.​

تشتت إستراتيجية سامسونج

توضح PhoneArena أن سامسونج توسّع تشكيلتها عبر أجهزة وتجارب عديدة، من Galaxy Z Fold وZ Flip إلى نماذج مثل Galaxy Z TriFold، لكنها ترى أن هذا التوسع ليس دائمًا ملهمًا أو مدروسًا تجاريًا.

وتشير المنصة إلى نماذج تصفها بـ«غير الموفقة» مثل Galaxy S25 Edge أو Galaxy Z Flip 7 FE، والتي قد تسيء لصورة العلامة بدل تعزيزها، لأنها تستهلك الاهتمام والموارد بعيدًا عن الأجهزة التي يطلبها الجمهور فعلًا.​

ضغط آيفون Fold وتوقعات Galaxy Z Fold 8

يتوقع تقرير PhoneArena أن يشكل أول iPhone Fold، المنتظر في 2026 وفق تسريبات سابقة، ضغطًا غير مسبوق على سامسونج في فئة الهواتف القابلة للطي التي تتصدرها حاليًا.

وفي المقابل، تشير تسريبات أخرى من نفس المنصة إلى أن Galaxy Z Fold 8 قد يحصل على بطارية أكبر مع الحفاظ على شحن 45 واط، بجانب تحسين المتانة وتقليل بروز ثنية الشاشة، ما يجعله أكثر جاهزية لمواجهة آيفون Fold.​

تفرّع المنتجات مقابل تعميق الابتكار

وترى منصة PhoneArena أن سامسونج تراهن على تشكيلة واسعة من الأجهزة القابلة للطي والتجريبية في محاولة لتأمين كل الشرائح، من الفئة العليا إلى إصدارات «FE» الأرخص، لكنها بذلك تُضعف التركيز على صقل المنتج الرئيسي نفسه.

ويطرح التقرير فكرة أن إطلاق «سرب» من الأجهزة التجريبية يسرق الأضواء من الهواتف التي يريدها معظم المستخدمين بالفعل مثل Z Fold وZ Flip الرئيسيين، بدل أن يكون هذا التنوع عنصر قوة حقيقي في معركة سامسونج مع آبل.​

هل يهدد آيفون Fold هيمنة سامسونج فعلًا؟

تنقل PhoneArena عن محللين وشركات أبحاث سوق توقعهم أن تستحوذ آبل سريعًا على جزء كبير من سوق الأجهزة القابلة للطي بمجرد دخولها الرسمي، مستفيدة من قوة منظومة iOS وولاء مستخدمي آيفون.

ومع ذلك، يعبّر كاتب التقرير عن تشكك شخصي في فكرة سيطرة آبل الفورية، ويرجح أن تبذل سامسونج «كل ما في وسعها» لمنع آيفون Fold المتأخر من خطف الأضواء بالكامل من عائلتي Galaxy Z Fold وZ Flip.​

ما الذي تحتاجه سامسونج قبل وصول آيفون القابل للطي؟

يخلص تقرير PhoneArena إلى أن أفضل ما يمكن أن تفعله سامسونج ليس المزيد من النماذج التجريبية، بل التركيز على جعل Galaxy Z Fold 8 «الحزمة الكاملة» من حيث التصميم والمتانة والسعر وتجربة البرمجيات.

ويقترح التقرير ضمنيًا أن تقليل الضوضاء حول الأجهزة الثانوية، والاستثمار في تحسين شاشة الطي، وعمر البطارية، ودعم S Pen، قد يمنح سامسونج ميزة حقيقية عندما يدخل آيفون Fold السباق أخيرًا، بدل الاكتفاء بسباق أعداد الموديلات.