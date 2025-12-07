في سوق واحد فقط.. هواتف Galaxy S26 قد تحصل على معالج Exynos 2600

تشير تقارير جديدة، إلى أن سامسونج تخطط لاستخدام معالجها الرائد Exynos 2600 في جميع هواتف سلسلة Galaxy S26، لكن في سوق واحد فقط، بينما يحصل باقي العالم على نسخ مزودة بمعالجات سنابدراجون من كوالكوم.

وتعكس هذه الإستراتيجية ثقة متحسّسة من سامسونج في جيل Exynos الجديد، مع رغبة واضحة في تجنّب تكرار أخطاء الماضي وإثارة غضب المستخدمين في أسواق حساسة.

إكسينوس 2600… عودة بحسابات معقدة

وتوضح مصادر التقرير أن سامسونج تنوي الاعتماد على Exynos 2600 في هواتف Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra، لكن ذلك سيحدث في سوق واحد محدد هو كوريا الجنوبية فقط.

أما في باقي المناطق العالمية، فستبقى كوالكوم حاضرة عبر معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، حفاظًا على الاستقرار والأداء الذي اعتاده المستخدمون في أسواق كبرى مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.

لماذا لا تطلق سامسونج Exynos عالميًا؟

يتحدث التقرير عن ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا القرار:

معدلات إنتاج منخفضة (yield) على دقة تصنيع 2 نانومتر تجعل من الصعب توفير كميات كافية من Exynos 2600 لكل الأسواق.

مخاوف متبقية حول الحرارة واستقرار الأداء، رغم أن سامسونج تقول إنها عالجت معظم مشاكل الأجيال السابقة.

عقد يفرض على سامسونج استخدام معالجات سنابدراجون في ما لا يقل عن 75% من شحنات هواتف سلسلة Galaxy S عالميًا، ما يقيّد إمكانية الاعتماد على Exynos في عدد كبير من الوحدات.

كوريا السوق التجريبي المفضل

اختيار كوريا الجنوبية كسوق يحصل على جميع طرازات Galaxy S26 مزوّدة بإكسينوس يُعد منطقيًا بالنسبة لسامسونج، فهي سوقها المحلي وقاعدة جماهيرية معتادة على رؤية معالجات Exynos في الهواتف الرائدة.

كما تتيح هذه الخطوة للشركة مراقبة الأداء الفعلي والحرارة واستهلاك الطاقة على نطاق واسع، مع إمكانية التدخل السريع عبر التحديثات إذا ظهرت أي مشكلات.

سمعة سامسونج على المحك

يؤكد التقرير أن سمعة سامسونج في ملف المعالجات على المحك، خاصة بعد الانتقادات القوية التي طالت بعض أجيال Exynos السابقة بسبب تفوق نسخ سنابدراجون في الأداء والحرارة وعمر البطارية.

لذلك، ترى سامسونج في Exynos 2600 فرصة لإعادة بناء الثقة تدريجيًا، بدل المخاطرة بإطلاق عالمي قد يعيد فتح جراح الماضي في حال تكرار أي مشاكل.

تناقض الشائعات… وحذر محللي السوق

تذكّر PhoneArena بأن الشائعات حول توزيع Exynos وSnapdragon في سلسلة S26 كانت متضاربة طوال الأشهر الماضية، بين من يقول إن أوروبا وحدها ستحصل على Exynos ومن يشير إلى توزيع مختلط بين الأسواق.

يزيد التقرير الحالي من تعقيد الصورة، لذا يوصي القراء بالتعامل معه بحذر إلى حين ظهور تسريبات أكثر تأكيدًا أو إعلان رسمي من سامسونج.

ماذا يعني هذا للمستخدمين؟

إذا صحّ السيناريو الحالي، فسيستمر معظم مستخدمي Galaxy S26 حول العالم في الحصول على تجربة سنابدراجون الكاملة، مع أداء وحرارة وبطارية متوقعة ومجربة.

في المقابل، سيحصل المستخدمون في كوريا على فرصة اختبار Exynos 2600، مع آمال بأن يكون هذه المرة على قدم المساواة – أو حتى أفضل – من نظيره من كوالكوم، وهو ما قد يحدد مستقبل توسّعه في أجيال Galaxy القادمة.