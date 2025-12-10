Galaxy Tab S9 FE+.. تخفيض ضخم يحوّله إلى جهاز لا يمكن تجاهله

تقرير جديد يصف عرض وولمارت الحالي على جهاز Galaxy Tab S9 FE+ بأنه من أقوى صفقات الأجهزة اللوحية هذا الموسم، بعد تخفيض ضخم قدره 278 دولارًا على السعر الرسمي.

يجعل هذا الخصم اللوحي متوسط الفئة أقرب إلى “صفقة لا تُفوَّت” لكل من يبحث عن شاشة كبيرة، قلم S Pen، وتجربة سامسونج الكاملة بسعر أقل بكثير مما كان عليه عند الإطلاق.​

تخفيض 278 دولارًا وسعر يصعب منافسته

السعر الأصلي لـ Galaxy Tab S9 FE+ في الأسواق الأمريكية يصل إلى حوالي 599.99 دولار لنسخة 128 جيجابايت، ما يجعله خارج حسابات كثير من المستخدمين عند المقارنة مع أجهزة أرخص.

عرض وولمارت الحالي يخفض السعر بنحو 278 دولارًا، ليهبط باللوحي إلى ما يقارب 320 دولارًا تقريبًا، وهو مستوى سعر يضعه في مواجهة مباشرة مع أجهزة أندرويد متوسطة بل وحتى بعض التابلتات الصينية الأرخص.

اللافت أن هذا التخفيض لا يتوفر حاليًا بنفس القوة لدى أمازون أو Best Buy، ولم يُسجَّل خصم بهذا الحجم على الجهاز منذ فترة طويلة.​

شاشة 12.4 بوصة مع 90 هرتز وقلم في العلبة

يُذكّر التقرير بأن Tab S9 FE+ يقدم شاشة كبيرة قياس 12.4 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز، ما يوفّر مساحة مريحة جدًا للعمل، الدراسة، ومشاهدة المحتوى مقارنة بالأجهزة اللوحية الأصغر.

ورغم أن اللوحة ليست من فئة OLED، إلا أن مستوى الألوان والسطوع يعد ممتازًا ضمن فئته السعرية بعد الخصم، خصوصًا لمن يستهلك الكثير من الفيديوهات أو يعمل على مستندات وجداول متعددة.

نقطة قوة كبيرة هي وجود قلم S Pen داخل العلبة دون تكلفة إضافية، ما يفتح الباب للرسم، تدوين الملاحظات اليدوية، والتحرير في التطبيقات الإنتاجية فورًا من اليوم الأول.​

أداء Exynos 1380: كافٍ للاستخدام الجاد وليس للأعمال الثقيلة جدًا

يعتمد Galaxy Tab S9 FE+ على معالج Exynos 1380، وهو شريحة متوسطة الفئة أثبتت كفاءتها في مهام مثل التصفح، تعدد المهام المعتدل، وتشغيل معظم التطبيقات الإنتاجية والتعليمية بسلاسة.

يوضح التقرير أن اللوحي ليس موجّهًا لمن يريد ألعابًا ثقيلة جدًا بإعدادات رسومية مرتفعة طوال الوقت، لكنّه أكثر من كافٍ لاستخدام يومي جاد، ودراسة، واستهلاك محتوى، خاصة مع ذاكرة RAM وتخزين داخلي قابل للتوسعة عبر microSD.​

تصميم متين ومقاومة IP68 مع بطارية ضخمة

من العناصر التي يسلّط عليها التقرير الضوء تصميم الجهاز المعدني الأنيق ووجود تصنيف مقاومة IP68 للماء والغبار، وهي ميزة نادرة نسبيًا في هذه الفئة السعرية من الأجهزة اللوحية.

تضيف سامسونج بطارية كبيرة (نحو 10,090 ملّي أمبير) تكفي لما يقرب من 20 ساعة من تشغيل الفيديو وفق تقديرات الشركة، مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة تصل إلى 45 واط، ما يجعل اللوحي مناسبًا لساعات طويلة من العمل أو الترفيه في السفر.​

لماذا يُعد الآن “قيمة أفضل” من Tab S10 FE+؟

يشير التقرير إلى أن Galaxy Tab S9 FE+ كان يبدو خيارًا أقل جاذبية بسعره الكامل بعد طرح خليفته Galaxy Tab S10 FE+، لكن الفارق ينقلب رأسًا على عقب مع هذا الخصم الضخم.

في ظل هبوط السعر بهذا الشكل، يرى الكاتب أن Tab S9 FE+ يقدّم الآن “قيمة مقابل المال” أفضل من الجيل الأحدث، خصوصًا أن معظم المستخدمين في هذه الشريحة لن يلاحظوا فروقًا كبيرة في الأداء اليومي تبرر دفع مئات الدولارات الإضافية.​

لمن يُنصح بهذا اللوحي في موسم الهدايا؟

يُسوّق التقرير للجهاز كخيار مثالي كهدية كريسماس أو كلوحي أساسي لطلاب الجامعات، العاملين عن بُعد، أو أي مستخدم يريد بديلًا جادًا للابتوب الخفيف في التصفح، كتابة الملاحظات، وحضور الاجتماعات عبر الفيديو.

ومع حقيقة أن العرض قد يكون محدود المدة وربما ينتهي دون سابق إنذار، يُشدّد الكاتب على أن من كان يفكر في اقتناء Tab S9 FE+ منذ فترة لن يجد غالبًا فرصة أفضل من هذا التخفيض البالغ 278 دولارًا.​