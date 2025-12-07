قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة
كثرة المعروض وقلة الطلب.. عبدالسلام عبدالجواد يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات |فيديو
مفاجأة صادمة .. مشروبات شتوية شهيرة تسبّب تساقط الشعر
جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو
هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة
محمد صلاح يفضح الأجواء داخل ليفربول: هناك من يُريدني أن أتحمّل كل اللوم
أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل
هل يخفض نزول «الدولار» أسعار السيارات؟ .. رئيس قطاع المُستعمل يكشف مفاجأة
حرمان من الإنجاب يقود لاختطاف .. الأجهزة الأمنية تكشف لغز اختفاء طفل داخل مستشفى بسوهاج
طارق زياد يُشيد بأداء لاعبي فلسطين ويكشف صعوبات عدي الدباغ في الزمالك|فيديو
القبض على زوجين اختطفا طفــلًا من داخل مستشفى بسوهاج
تكنولوجيا وسيارات

تسريب تصميم Galaxy S26 كاملًا تقريبًا… سامسونج تكشف أوراقها مبكرًا

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

تؤكد أحدث التسريبات أن سامسونج نفسها هي من كشفت عن التصميم شبه النهائي لسلسلة Galaxy S26 مبكرًا، بعد اكتشاف صور رسمية داخل برمجيات واجهة One UI 8.5 يُعتقد أنها تخص النماذج القادمة من هواتفها الرائدة لعام 2026.

يمنح التسريب الجمهور أول نظرة “موثوقة” على ملامح تصميم Galaxy S26 و+Galaxy S26 وGalaxy S26 Ultra قبل أشهر من الإعلان الرسمي.​

صور رسمية مسرَّبة تكشف التصميم

بحسب التقرير، عُثر على صورتين لهواتف تحمل الأسماء الكودية M1 وM2 وM3 داخل ملفات One UI 8.5، وهي نفس الأسماء التي ارتبطت سابقًا بتسريبات سلسلة Galaxy S26. 

تبدو هذه الصور أقرب إلى “رندرات تسويقية” داخلية وليست مجرّد نماذج تجريبية، ما يعزز الاعتقاد بأنها تعكس التصميم النهائي للسلسلة أو نسخة قريبة جدًا منه.​

جزيرة كاميرات عمودية موحَّدة

تُظهر الصور أن هاتفي Galaxy S26 و+Galaxy S26 سيعتمدان جزيرة كاميرات رأسية مكونة من ثلاث عدسات مرتبة في خط واحد على الجهة الخلفية، ضمن وحدات دائرية أنيقة داخل إطار مستطيل واحد.

 يواصل هذا التوجه توحيد لغة تصميم الكاميرات التي رأيناها في أجهزة Galaxy Z Fold 7 وGalaxy S25 Edge وبعض هواتف Galaxy A، ليصبح شكل الجزيرة الرأسية علامة بصرية موحّدة لعائلة سامسونج.​

Galaxy S26 Ultra… مزيد من الحساسات

أما هاتف Galaxy S26 Ultra، المعرّف بالاسم الكودي M3، فيأتي هو الآخر بجزيرة كاميرات عمودية، لكن مع إضافة مستشعرين إضافيين بجوار الأعمدة الرئيسية للعدسات. 

يوحي هذا الترتيب بوجود إعداد كاميرا أكثر تعقيدًا في النسخة الأعلى، مع احتمال تضمّنها عدسات زوم متقدمة ومستشعرات مساعدة للتركيز أو العمق، ما يكرّس مكانة “الألترا” كخيار التصوير الأكثر قوة في السلسلة.​

استمرار استراتيجية التصميم الموحّد

يرى التقرير أن اعتماد نفس فلسفة جزيرة الكاميرات العمودية في سلسلة S26، بعد استخدامها في Z Fold 7 وS25 Edge وفئات أخرى، يعكس رغبة سامسونج في بناء هوية تصميمية موحدة يسهل تمييزها من النظرة الأولى.

تبتعد بهذه الخطوة، الشركة عن التغييرات الجذرية المتكررة في شكل الظهر والكاميرات، وتتبنى بدلاً من ذلك نموذجًا تدريجيًا للتطوير مع الحفاظ على “وجه” ثابت لسلاسلها الرائدة.​

انسجام مع التسريبات السابقة

تشير PhoneArena إلى أن هذه الصور المسرّبة تتطابق تقريبًا مع الرندرات غير الرسمية التي ظهرت في الأشهر الماضية لسلسلة Galaxy S26، سواء من ناحية موضع الكاميرات أو شكل الإطار الخلفي.

 التطابق بين التسريبات السابقة واللقطات المستخرجة من برمجيات سامسونج يزيد من ثقة المتابعين بأن ما نراه الآن هو بالفعل شكل السلسلة المنتظرة عند الطرح التجاري.​

تسريب من داخل البيت… ورسالة للمنافسة

اللافت أن التسريب هذه المرة لم يأتِ من مورّد أغلفة أو مسرّب خارجي، بل من برمجيات سامسونج ذاتها، وهو ما يطرح تساؤلات حول الرقابة الداخلية على المواد التسويقية المبكرة. 

في المقابل، يمنح هذا “الخطأ” الإعلام التقني فرصة لقراءة اتجاهات تصميم سامسونج مبكرًا، وربما يشكل نوعًا من الرسائل غير المباشرة للمنافسين وعلى رأسهم آبل، بأن الشركة ماضية في لغة تصميم مميزة وخاصة بها للسنوات المقبلة.

Galaxy S26 سامسونج One UI 85

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

حالة الطقس

الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

المتهمين

بعد انتهاء البوم الدراسي .. القبض على 4 طلاب تعدوا على مدرس بالضرب

الايجار القديم

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

الفنانة هند عاكف

«الأسير».. عودة الفنانة هند عاكف بفيلم درامي يحمل أبعادًا إنسانية

الفنان أحمد فلوكس و فاروق فلوكس

على كرسي متحرك .. أحمد فلوكس يصطحب والده لأداء مناسك العُمرة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

