تسريب تصميم Galaxy S26 كاملًا تقريبًا… سامسونج تكشف أوراقها مبكرًا

تؤكد أحدث التسريبات أن سامسونج نفسها هي من كشفت عن التصميم شبه النهائي لسلسلة Galaxy S26 مبكرًا، بعد اكتشاف صور رسمية داخل برمجيات واجهة One UI 8.5 يُعتقد أنها تخص النماذج القادمة من هواتفها الرائدة لعام 2026.

يمنح التسريب الجمهور أول نظرة “موثوقة” على ملامح تصميم Galaxy S26 و+Galaxy S26 وGalaxy S26 Ultra قبل أشهر من الإعلان الرسمي.​

صور رسمية مسرَّبة تكشف التصميم

بحسب التقرير، عُثر على صورتين لهواتف تحمل الأسماء الكودية M1 وM2 وM3 داخل ملفات One UI 8.5، وهي نفس الأسماء التي ارتبطت سابقًا بتسريبات سلسلة Galaxy S26.

تبدو هذه الصور أقرب إلى “رندرات تسويقية” داخلية وليست مجرّد نماذج تجريبية، ما يعزز الاعتقاد بأنها تعكس التصميم النهائي للسلسلة أو نسخة قريبة جدًا منه.​

جزيرة كاميرات عمودية موحَّدة

تُظهر الصور أن هاتفي Galaxy S26 و+Galaxy S26 سيعتمدان جزيرة كاميرات رأسية مكونة من ثلاث عدسات مرتبة في خط واحد على الجهة الخلفية، ضمن وحدات دائرية أنيقة داخل إطار مستطيل واحد.

يواصل هذا التوجه توحيد لغة تصميم الكاميرات التي رأيناها في أجهزة Galaxy Z Fold 7 وGalaxy S25 Edge وبعض هواتف Galaxy A، ليصبح شكل الجزيرة الرأسية علامة بصرية موحّدة لعائلة سامسونج.​

Galaxy S26 Ultra… مزيد من الحساسات

أما هاتف Galaxy S26 Ultra، المعرّف بالاسم الكودي M3، فيأتي هو الآخر بجزيرة كاميرات عمودية، لكن مع إضافة مستشعرين إضافيين بجوار الأعمدة الرئيسية للعدسات.

يوحي هذا الترتيب بوجود إعداد كاميرا أكثر تعقيدًا في النسخة الأعلى، مع احتمال تضمّنها عدسات زوم متقدمة ومستشعرات مساعدة للتركيز أو العمق، ما يكرّس مكانة “الألترا” كخيار التصوير الأكثر قوة في السلسلة.​

استمرار استراتيجية التصميم الموحّد

يرى التقرير أن اعتماد نفس فلسفة جزيرة الكاميرات العمودية في سلسلة S26، بعد استخدامها في Z Fold 7 وS25 Edge وفئات أخرى، يعكس رغبة سامسونج في بناء هوية تصميمية موحدة يسهل تمييزها من النظرة الأولى.

تبتعد بهذه الخطوة، الشركة عن التغييرات الجذرية المتكررة في شكل الظهر والكاميرات، وتتبنى بدلاً من ذلك نموذجًا تدريجيًا للتطوير مع الحفاظ على “وجه” ثابت لسلاسلها الرائدة.​

انسجام مع التسريبات السابقة

تشير PhoneArena إلى أن هذه الصور المسرّبة تتطابق تقريبًا مع الرندرات غير الرسمية التي ظهرت في الأشهر الماضية لسلسلة Galaxy S26، سواء من ناحية موضع الكاميرات أو شكل الإطار الخلفي.

التطابق بين التسريبات السابقة واللقطات المستخرجة من برمجيات سامسونج يزيد من ثقة المتابعين بأن ما نراه الآن هو بالفعل شكل السلسلة المنتظرة عند الطرح التجاري.​

تسريب من داخل البيت… ورسالة للمنافسة

اللافت أن التسريب هذه المرة لم يأتِ من مورّد أغلفة أو مسرّب خارجي، بل من برمجيات سامسونج ذاتها، وهو ما يطرح تساؤلات حول الرقابة الداخلية على المواد التسويقية المبكرة.

في المقابل، يمنح هذا “الخطأ” الإعلام التقني فرصة لقراءة اتجاهات تصميم سامسونج مبكرًا، وربما يشكل نوعًا من الرسائل غير المباشرة للمنافسين وعلى رأسهم آبل، بأن الشركة ماضية في لغة تصميم مميزة وخاصة بها للسنوات المقبلة.