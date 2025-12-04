مفاجأة سامسونج .. هاتف Galaxy Z TriFold يربك حسابات المنافسين

تعد سامسونج من أبرز الشركات في سوق الهواتف القابلة للطي، إذ يواصل Galaxy Z Fold 7 تحقيق نجاحات واسعة بفضل التحسينات الكبيرة التي يقدمها، وتستحوذ الشركةعلى حصة كبيرة من هذه الفئة في السوق، حيث لا يتوفر منافسوها المباشرون، ما يجعلها عمليا بلا منافس هناك.

لكن الوضع يختلف عالميا، إذ تواصل كل من هواوي وفيفو إحراز تقدم لافت في فئة الهواتف القابلة للطي، ويعد Vivo X Fold 5 من أبرز أجهزة 2025، بينما يقدم Huawei Mate XT تصميما يعد الأكثر ابتكارا حتى الآن.

وبعد انتشار الأجهزة ثلاثية الطي خلال العام، باتت الأنظار تتجه إلى دخول سامسونج هذا المجال.

اليوم، أعلنت سامسونج رسميا عن Galaxy Z TriFold، وهو أول هاتف لها يعتمد آلية الطي الثلاثي، وسيطرح الجهاز أولا في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من ديسمبر، على أن يصل عالميا مطلع عام 2026.

تصميم ثلاثي بآلية طي داخلية مزدوجة

يشبه Galaxy Z TriFold إلى حد كبير تصميم Z Fold 7 من حيث شكل وحدات الكاميرا، لكنه يختلف جذريا في آلية الطي، إذ يأتي بجزأين يطويان نحو الداخل ليكشف الجهاز عند فتحه بالكامل عن شاشة بحجم 10 بوصات مشابهة لحجم الأجهزة اللوحية.

وعلى عكس Mate XT الذي يعتمد شاشة غلاف جانبية، اختارت سامسونج وضع شاشة الغلاف في المنتصف، مع جزأين يطويان من الجانبين نحو الداخل ضمن تصميم فريد.

وتشير سامسونج إلى إدخال تحسينات كبيرة على مفصلة Armor FlexHinge لتعزيز المتانة، وعند طيه بالكامل تبلغ سماكة الجهاز 12.9 ملم، ما يجعله أكثر سماكة من Z Fold 7، لكنه يوفر مساحة شاشة أكبر بكثير، أما عند فتحه، فلا تتجاوز سماكته 3.9 ملم، وهو رقم مذهل في فئة الأجهزة القابلة للطي.



ويبلغ وزن الجهاز 309 جراما، ما يجعله أثقل من Mate XT، لكنه يوازن ذلك بحجم الشاشة الكبير.

Galaxy Z TriFold

مواصفات رائدة ومعالج Snapdragon 8 Elite

لا يفاجئ أن يأتي Galaxy Z TriFold بأحدث المواصفات المتوفرة لدى سامسونج، إذ يعتمد على نفس خيارات الذاكرة والتخزين الخاصة بـ Z Fold 7، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite فائق الأداء.

كما يحتفظ بنفس منظومة التصوير الموجودة في Fold 7، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة مقربة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة واسعة 12 ميجابكسل، وتبرز وحدات الكاميرا بشكل ملحوظ، ما قد يؤدي إلى اهتزاز الجهاز على الأسطح المستوية.

أكبر بطارية في تاريخ هواتف سامسونج القابلة للطي

زودت سامسونج الجهاز ببطارية سعتها 5600 مللي أمبير، وهي الأكبر في أي هاتف قابل للطي من الشركة حتى الآن، ورغم أنها لا تضاهي بطاريات الأجهزة الصينية الأحدث مثل Vivo X300 Pro، فإنها تعد خطوة مهمة، مع دعم شحن بقدرة 45 وات.

Galaxy Z TriFold

السعر

سيطرح Galaxy Z TriFold في كوريا الجنوبية بدءا من 12 ديسمبر، يليه توفره في أسواق آسيوية أخرى مثل الصين والإمارات خلال الشهر نفسه.



أما الإطلاق في الولايات المتحدة فقد حدد للربع الأول من 2026، وتشير التقديرات إلى أن السعر الأميركي سيتراوح حول 2500 دولار.