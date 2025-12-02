تسريب ورقة مواصفات Galaxy S26 Ultra يكشف عن تقنيات رائدة وأداء استثنائي

تبدأ التسريبات في الكشف عن هاتف Samsung المرتقب Galaxy S26 Ultra، الذي يعد من أقوى هواتف سامسونج المنتظرة لعام 2026. كشفت ورقة المواصفات المسربة عن تجهيزات متطورة تجعله منافساً رئيسياً في فئة الهواتف الرائدة.

تصميم وشاشة فريدة من نوعها

يحمل Galaxy S26 Ultra شاشة Dynamic AMOLED قياس 6.9 إنش بدقة 3200×1440 بكسل، مع معدل تحديث متغير 1-144 هرتز، ما يضمن تجربة عرض سلسة وفعالة في استهلاك الطاقة. الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 4 مع دعم HDR10+.

الأداء والمعالج

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 9 Gen 3 أو Exynos 2400 (حسب السوق)، بتقنية تصنيع متقدمة تمكنه من تقديم أداء فائق وتحسين كبير في كفاءة الطاقة. يتوفر بذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 جيجابايت مع خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

نظام الكاميرا المتطور

يحتوي S26 Ultra على نظام كاميرا رباعي متقدم، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل يدعم تصوير فيديو 8K، وعدسة تليفوتوغرافية مع تقريب بصري حتى 10 أضعاف، وعدسة واسعة الزاوية وعدسة ToF لتحسين عمق الصورة. الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابكسل.

البطارية والشحن

مزود ببطارية سعة 5100 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، والشحن اللاسلكي السريع، مع ميزة الشحن العكسي اللاسلكي. يوفر الهاتف عمر بطارية طويل ضد الاستخدام المكثف.

خلاصة

تؤكد الورقة المسربة أن Galaxy S26 Ultra سيصل محملاً بتقنيات متقدمة في التصوير، الأداء، والشاشة، مما يجعله خياراً قوياً لفئة المستخدمين التي تبحث عن أحدث الابتكارات في الهواتف الذكية لعام 2026. يبقى انتظار الإطلاق الرسمي لمعرفة التفاصيل النهائية والسعر.