صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
حادث غير أخلاقي جديد ضد أطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية | تفاصيل صادمة
تكنولوجيا وسيارات

تسريب ورقة مواصفات Galaxy S26 Ultra يكشف عن تقنيات رائدة وأداء استثنائي

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
احمد الشريف

تبدأ التسريبات في الكشف عن هاتف Samsung المرتقب Galaxy S26 Ultra، الذي يعد من أقوى هواتف سامسونج المنتظرة لعام 2026. كشفت ورقة المواصفات المسربة عن تجهيزات متطورة تجعله منافساً رئيسياً في فئة الهواتف الرائدة.

تصميم وشاشة فريدة من نوعها

يحمل Galaxy S26 Ultra شاشة Dynamic AMOLED قياس 6.9 إنش بدقة 3200×1440 بكسل، مع معدل تحديث متغير 1-144 هرتز، ما يضمن تجربة عرض سلسة وفعالة في استهلاك الطاقة. الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 4 مع دعم HDR10+.

الأداء والمعالج

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 9 Gen 3 أو Exynos 2400 (حسب السوق)، بتقنية تصنيع متقدمة تمكنه من تقديم أداء فائق وتحسين كبير في كفاءة الطاقة. يتوفر بذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 جيجابايت مع خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

نظام الكاميرا المتطور

يحتوي S26 Ultra على نظام كاميرا رباعي متقدم، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل يدعم تصوير فيديو 8K، وعدسة تليفوتوغرافية مع تقريب بصري حتى 10 أضعاف، وعدسة واسعة الزاوية وعدسة ToF لتحسين عمق الصورة. الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابكسل.

البطارية والشحن

مزود ببطارية سعة 5100 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، والشحن اللاسلكي السريع، مع ميزة الشحن العكسي اللاسلكي. يوفر الهاتف عمر بطارية طويل ضد الاستخدام المكثف.

خلاصة

تؤكد الورقة المسربة أن Galaxy S26 Ultra سيصل محملاً بتقنيات متقدمة في التصوير، الأداء، والشاشة، مما يجعله خياراً قوياً لفئة المستخدمين التي تبحث عن أحدث الابتكارات في الهواتف الذكية لعام 2026. يبقى انتظار الإطلاق الرسمي لمعرفة التفاصيل النهائية والسعر.

Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

السكري

طعام غير متوقع يحمي من السرطان والسكري والضغط

الجري

غير السمنة.. الرياضة تحميك من 8 أمراض

الكساح

أعراض مرض الكساح وعلاقته بفيتامين شهير

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

