Samsung Galaxy S25 Ultra بنصف الثمن وخصم 250 دولارا على Apple Watch Series 10

شهدت نهاية هذا الأسبوع موجة غير مسبوقة من عروض بلاك فرايدي على الأجهزة الذكية، حيث تصدر هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra قائمة الأجهزة المتاحة بنصف الثمن تقريبًا بعد خصم أكثر من 450 دولارا من سعره الأصلي، في حين قدمت Walmart عرضاً مذهلاً على ساعة Apple Watch Series 10 بإصدارها الخلوي مع خصم وصل إلى 250 دولار.

تنوع العروض وقوة المنافسة

ولم تقتصر العروض على الأجهزة الرائدة فحسب، بل امتدت إلى تشكيلة واسعة من الهواتف متوسطة السعر مثل Google Pixel 9 وMoto G Stylus 5G، وحتى هواتف قابلة للطي كـ Motorola Razr Plus (2025) وجهاز Galaxy Z Fold 7 مع تخفيضات تنافسية وصلت حتى 720 دولار.

كما حضرت أجهزة العام الماضي بقوة، مع عروض مغرية على OnePlus 13 وMotorola Razr Ultra (2025).

تابلت وساعات وأجهزة صوت

واصلت العروض القوية على التابلت في طرازات Galaxy Tab S11 وS10 Ultra وTab A9+ بالإضافة إلى Lenovo وMicrosoft Surface Pro 11 الذي يأتي بخصم 350 دولار مع لوحة مفاتيح مجانية، لتصل التخفيضات لأفضل مجموعة تابلت للطلاب ومحترفي العمل عن بُعد. كما قُدمت خصومات كبيرة على ساعة Apple Watch SE 3 وUltra 3 وساعة Garmin Vivoactive 6 وPixel Watch 3.

صفقات لا تُضاهى على سماعات الأذن

حصلت سماعات AirPods 4 على خصم نسبته 34%، إلى جانب عروض حصرية لأحدث سماعات سامسونج Galaxy Buds 3 Pro وAirPods Pro 2 وسماعات Beats Solo Buds المدعومة لكل من أندرويد وآيفون.

نصائح ذهبية للشراء الذكي

ينصح خبراء التقنية بمتابعة عروض الأسبوع بدقة واتخاذ قرار الشراء سريعًا قبل انتهاء فترة العروض أو نفاد الكميات، خاصة مع اشتداد المنافسة بين المتاجر وزيادة الطلب على الأجهزة المتطورة مع اقتراب موسم العطلات.

وقد تمنحك خصومات هذا الأسبوع على هواتف سامسونج وآبل وساعاتهم الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس فرصة ذهبية لترقية أجهزتك بأسعار لا تتكرر سنويًا، وتجعل من موسم بلاك فرايدي الوقت الأمثل للاستفادة من التخفيضات الساخنة.