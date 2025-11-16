قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟
Samsung Galaxy S25 Ultra بنصف الثمن وخصم 250 دولارا على Apple Watch Series 10

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra

شهدت نهاية هذا الأسبوع موجة غير مسبوقة من عروض بلاك فرايدي على الأجهزة الذكية، حيث تصدر هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra قائمة الأجهزة المتاحة بنصف الثمن تقريبًا بعد خصم أكثر من 450 دولارا من سعره الأصلي، في حين قدمت Walmart عرضاً مذهلاً على ساعة Apple Watch Series 10 بإصدارها الخلوي مع خصم وصل إلى 250 دولار.

تنوع العروض وقوة المنافسة

ولم تقتصر العروض على الأجهزة الرائدة فحسب، بل امتدت إلى تشكيلة واسعة من الهواتف متوسطة السعر مثل Google Pixel 9 وMoto G Stylus 5G، وحتى هواتف قابلة للطي كـ Motorola Razr Plus (2025) وجهاز Galaxy Z Fold 7 مع تخفيضات تنافسية وصلت حتى 720 دولار.

كما حضرت أجهزة العام الماضي بقوة، مع عروض مغرية على OnePlus 13 وMotorola Razr Ultra (2025).

تابلت وساعات وأجهزة صوت

واصلت العروض القوية على التابلت في طرازات Galaxy Tab S11 وS10 Ultra وTab A9+ بالإضافة إلى Lenovo وMicrosoft Surface Pro 11 الذي يأتي بخصم 350 دولار مع لوحة مفاتيح مجانية، لتصل التخفيضات لأفضل مجموعة تابلت للطلاب ومحترفي العمل عن بُعد. كما قُدمت خصومات كبيرة على ساعة Apple Watch SE 3 وUltra 3 وساعة Garmin Vivoactive 6 وPixel Watch 3.

صفقات لا تُضاهى على سماعات الأذن

حصلت سماعات AirPods 4 على خصم نسبته 34%، إلى جانب عروض حصرية لأحدث سماعات سامسونج Galaxy Buds 3 Pro وAirPods Pro 2 وسماعات Beats Solo Buds المدعومة لكل من أندرويد وآيفون.

نصائح ذهبية للشراء الذكي

ينصح خبراء التقنية بمتابعة عروض الأسبوع بدقة واتخاذ قرار الشراء سريعًا قبل انتهاء فترة العروض أو نفاد الكميات، خاصة مع اشتداد المنافسة بين المتاجر وزيادة الطلب على الأجهزة المتطورة مع اقتراب موسم العطلات.

وقد تمنحك خصومات هذا الأسبوع على هواتف سامسونج وآبل وساعاتهم الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس فرصة ذهبية لترقية أجهزتك بأسعار لا تتكرر سنويًا، وتجعل من موسم بلاك فرايدي الوقت الأمثل للاستفادة من التخفيضات الساخنة.

