جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
متحدث الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل بعض مباني وسط البلد إلى فنادق
دوري أبطال أوروبا| مرموش يعود لقائمة مانشستر سيتي استعدادًا لـ فياريال
حماس: إسرائيل لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار
اتحاد السلة يعلن مواعيد دور الـ 16 لـ دوري المرتبط
كاميرا Samsung Galaxy S26: نقلة ثورية في التصوير الذكي لعام 2026

Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
احمد الشريف

في إطار السباق المحموم بين الشركات للسيطرة على سوق الهواتف الرائدة، تبرز سامسونج هذا العام من خلال التركيز بشكل كبير على تحسين تجربة التصوير عبر سلسلة Galaxy S26، مع تطوير مستشعر الكاميرا وإضافة مزايا ذكية تهدف لتحقيق نتائج مثالية في ظروف الإضاءة المتنوعة والتصوير الاحترافي.

مواصفات المستشعر الجديد: دقة أعلى وتقنية متطورة

تأتي كاميرا S26 بمستشعر رئيسي جديد – غالباً بدقة 200 ميغابكسل مع حجم أكبر للبيكسلات وتقنية معالجة محسّنة، ما يرفع أداء الهاتف في التصوير الليلي ويمنح عمقاً بصرياً أكثر واقعية. 

وتعتمد الكاميرا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاصيل الصورة وتقليل التشويش، مع دعم أفضل للعزل الافتراضي وزيادة جودة الألوان واستجابة أسرع للتركيز التلقائي.

ميزات الذكاء الاصطناعي والتحسينات البرمجية

تعزز سامسونج قدرات برنامج التصوير عبر خوارزميات حوسبة الصور الجديدة، ما يسمح للهاتف بالتعرف على المشاهد وتعديل الإعدادات تلقائيًا بحسب نوع الإضاءة.

 كما تدعم الكاميرا وضع التصوير الاحترافي بخيارات التحكم اليدوي في الإضاءة والفتحة وسرعة الغالق، بالإضافة إلى ميزة التصوير الفائق السرعة Super HDR لتثبيت التفاصيل حتى في المشاهد الديناميكية.

نظام العدسات: تنوع بصري وإبداع تصويري

إلى جانب الكاميرا الأساسية، تحتوي الكاميرا على عدسات تليفوتو (زوم بصري حتى 5x أو أكثر) وعدسة واسعة بزاوية كبيرة، مما يوفر إمكانيات تصوير احترافية للمناظر الطبيعية وصور البورتريه. 

وتتميز العدسات بطلاء زجاجي مضاد للانعكاس، مع تثبيت بصري متقدم لتقليل الاهتزاز وتحسين جودة الفيديو.

تجربة الفيديو في S26: نقلة في جودة المحتوى المرئي

تعتمد سامسونج على تقنية معالجة فيديو معززة بدقة 8K وتثبيت فائق الذكاء، وتتيح تسجيل الفيديو مع تأثيرات عزل متقدمة وإمكانية تعديل عمق الميدان حتى بعد التسجيل.

 يدعم الهاتف كذلك تحسينات ميكروفونية لعزل الصوت المحيط وتركيز الميكروفون على مصدر الصوت الأساسي، ما يعزز من المستوى الاحترافي لمقاطع الفيديو.

مقارنة مع المنافسين واتجاهات السوق المستقبلية

تنقل هذه الترقية سامسونج إلى مستوى جديد في منافسة هواتف التصوير المتقدمة مثل iPhone 17 Pro Max وVivo X300 Pro، خصوصًا في التصوير الليلي والأداء في ظروف الإضاءة الصعبة.

 يشير مراقبون إلى أن التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور هو المسار الرئيسي الذي سيحدد معايير سوق التصوير المحمول للسنوات القادمة.

