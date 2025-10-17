تسريبات صادمة عن Galaxy S26 Ultra.. هل تغير سامسونج مواصفات الألترا؟

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الرائد القادم Galaxy S26 Ultra في وقت مبكر من عام 2026، وسط تسريبات تكشف عن سعر مرتفع ومواصفات متطورة تشير إلى قفزة نوعية في الأداء والتصميم.

الكشف عن هاتف Galaxy S26 Ultra في هذا التوقيت

ووفقا لتقارير صناعية، من المتوقع أن يكشف رسميا عن هاتف Galaxy S26 Ultra في شهر يناير المقبل، إلى جانب بقية أفراد سلسلة سامسونج الجديدة وتشمل Galaxy S26 Pro وS26 Edge وS26 Plus.

تصميم جديد وقوة خارقة تحت الغطاء

تظهر التسريبات الأولية أن Galaxy S26 Ultra سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، المصنع بتقنية 3 نانومتر، ما يعني أداء أسرع وكفاءة طاقة محسنة مقارنة بالأجيال السابقة.

ويتوقع أن يحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع يصل إلى 60 وات، ما يقلل من وقت الشحن ويطيل عمر الاستخدام اليومي.

وفي تحول تصميمي لافت، تظهر الصور المسربة أن سامسونج قد تتخلى عن تصميم الكاميرات "العائمة" الذي اشتهرت به السلسلة، لصالح وحدة كاميرا مستطيلة مدمجة شبيهة بما رأيناه مؤخرا في Galaxy Z Fold 7، في خطوة لإضفاء هوية بصرية جديدة أكثر أناقة وعصرية.

السعر المتوقع

رغم أن سامسونج لم تؤكد السعر رسميا بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن Galaxy S26 Ultra قد يطرح بسعر يقارب 1920 دولار، ما يجعله من بين أغلى هواتف سامسونج حتى الآن.

كما تشير التقارير إلى عودة النسخة Plus من السلسلة بعد غياب، لتوسيع خيارات المستخدمين، إلا أن الاهتمام الأكبر يتركز على النسخة Ultra لما تعد به من تحسينات كبيرة في الأداء والبطارية والتصميم.

تقنية شحن أسرع وتوقعات بإطلاق قريب

يقال إن سامسونج قد تقوم أيضا برفع سرعة الشحن القصوى من 45 وات إلى 65 وات، ما يجعل الجهاز أكثر كفاءة في تلبية احتياجات الاستخدام اليومي، خاصة في فئات الأداء العالي.

مع اقتراب موعد الإطلاق، تبقى الأنظار شاخصة نحو ما ستقدمه سامسونج من جديد في Galaxy S26 Ultra، وهل سيكون بالفعل خطوة ثورية في عالم الهواتف الذكية، أم مجرد تحديث تقني لسلسلة معتادة.