سامسونج تطلق شاحنا غير متوافق مع جميع هواتفها

سامسونج
سامسونج
شيماء عبد المنعم

في عالم الشحن اللاسلكي، تعتبر تقنية Qi2 أحدث معايير الشحن التي تعتمد على نظام مغناطيسي ذكي يقوم بمحاذاة الهاتف تلقائيا مع أفضل نقاط الشحن لضمان تجربة سلسة وفعالة، ومع ذلك، لا تزال أغلب الهواتف الذكية تتأخر في تبني هذا المعيار الحديث.

في مفاجأة غريبة، أطلقت سامسونج في الولايات المتحدة شواحن لاسلكية متوافقة مع معيار Qi2 رغم أن هواتفها الحالية لا تدعم التقنية مدمجة أصلا.

تفاصيل الشواحن الجديدة

طرحت سامسونج شاحنا لاسلكيا فرديا باسم Single Wireless Charger، وشاحنا مخصصا للسيارات تحت اسم Car Wireless Charger. 

ويتيح الشاحن الفردي قدرة شحن تصل حتى 25 وات عند استخدام محول شحن منفصل يباع بشكل مستقل، ويقدر سعره بـ34.99 دولارا.

أما شاحن السيارة، فيأتي مع محول 12 فولت خاص للسيارات وحامل دوار لتثبيت الهاتف بسهولة، لكنه يأتي بسعر مرتفع يصل إلى 84.99 دولارا.

هل تعمل هذه الشواحن مع هواتف سامسونج الحالية؟

تدعم الشواحن هواتف سامسونج الرائدة الحالية مثل Galaxy S25، وFlip7، وFold7 من الناحية التقنية. 

ولكن المشكلة أن هذه الهواتف لا تحتوي على مغناطيسات مدمجة تسمح بالتوصيل المباشر مع شواحن Qi2، مما يجعل المستخدمين بحاجة إلى شراء غطاء حماية مزود بمغناطيس معتمد من Qi2.

يبدو الأمر غير منطقي بعض الشيء أن تقدم سامسونج شواحن Qi2 لهواتف لا تدعم المغناطيسات اللازمة للعمل بشكل مثالي، ما يجعل الشاحن باهظ الثمن وربما غير عملي حاليا.

لكن الجانب الإيجابي هو أن هذه الخطوة قد تشير إلى أن هواتف سامسونج القادمة، بدءا من سلسلة Galaxy S26 المتوقع إطلاقها أوائل العام المقبل، ستدعم معيار Qi2 بشكل أصلي.

وفي حال لم يحدث ذلك، فقد يكون هذا الشاحن هو الأغلى والأكثر تعقيدا في السوق حتى الآن.

