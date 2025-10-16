قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها
مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج توقف تحديث One UI 8 لهذه الهواتف بسبب مشاكل في الاستقرار

Galaxy S22
Galaxy S22
شيماء عبد المنعم

كانت سامسونج قد بدأت في طرح تحديث One UI 8 لهواتف Galaxy S22 وS22+ وS22 Ultra، والذي يعتمد على نظام أندرويد 16.

وكان من المتوقع أن يأتي مع تحسينات كبيرة في واجهة المستخدم، مع ميزات جديدة في تعدد المهام، وتعديلات على تطبيقات الكاميرا والتذكيرات، بالإضافة إلى إشعارات أكثر سلاسة وآخر التحديثات الأمنية. 

كما كان هذا التحديث يعتبر بمثابة آخر تحديث رئيسي لنظام أندرويد لهذه السلسلة التي أصدرت في عام 2022.

لكن بعد أيام قليلة من بدء التوزيع، توقفت سامسونج عن طرح التحديث في بعض المناطق مثل أوروبا والهند، مما أثار تساؤلات لدى المستخدمين حول ما حدث. على منصة إكس (المعروفة سابقا بتويتر)، لاحظ المستخدمون اختفاء التحديث من خوادم الشركة. 

وأشار أحد المستخدمين، إلى أن سامسونج قد تكون سحبت التحديث بعد اكتشاف مشكلة في الاستقرار، بعض من قاموا بتثبيته مبكرا أبلغوا عن زيادة سريعة في استهلاك البطارية، رغم أن المشكلة لم تكن كبيرة، ومع ذلك، كانت كافية لتبرير إيقاف التوزيع.

إذا كنت من بين من قاموا بالتحديث مبكرا، فلا داعي للقلق، سيستمر جهازك في العمل بشكل طبيعي، على الرغم من احتمال انخفاض عمر البطارية، أما بالنسبة لأولئك الذين لم يحصلوا عليه بعد، من الأفضل الانتظار قليلا، من المتوقع أن تستأنف عملية التوزيع بعد إصلاح الأخطاء.

لم تصدر سامسونج حتى الآن بيانا رسميا بشأن هذا التوقف، لكن سجلها السابق يشير إلى أنها ستطرح إصدارا معدلا قريبا، مع تحسينات في الأداء والاستقرار.

ويشار إلى أن مستخدمو هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بدوأ بتلقي تحديث جديد من واجهة One UI 8.5 عبر الإنترنت، والذي كشف لأول مرة عن ميزة تلخيص الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي الميزة التي أثارت اهتماما واسعا في الأسابيع الماضية.

تحديث One UI 8 Galaxy S22 واجهة One UI 85

