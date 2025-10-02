قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقف مرعب.. انفجار بطارية خاتم سامسونج "Galaxy Ring" في إصبع مرتديه

شيماء عبد المنعم

أصبح خاتم سامسونج "Galaxy Ring" الذكي محط أنظار الجميع بعد تعرض أحد مستخدميه لمشكلة خطيرة في البطارية، ما أدى إلى خطر صحي كبير.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، فقد تم نقل أحد مستخدمي خاتم سامسونج "Galaxy Ring" إلى المستشفى بعد تعرض جهازه لمشكلة في البطارية أدت إلى انتفاخها بشكل مفاجئ، ما يثير القلق هو أن هذه الحادثة قد لا تكون حالة معزولة.

مشكلة في بطارية "Galaxy Ring" تؤدي إلى زيارة غرفة الطوارئ

في الأشهر الأخيرة، أبلغ العديد من مستخدمي "Galaxy Ring" عن مشاكل تتعلق بالبطارية، كانت معظم الشكاوى تتعلق بعمر البطارية في أول خاتم ذكي من سامسونج، ولكن الأمر تطور ليصل إلى تهديد حقيقي للسلامة.

انتفاخ بطارية "Galaxy Ring" يسبب مشكلة صحية

 

شارك "دانيال" من موقع "زون أوف تك" تجربته المؤسفة مع جهاز "Galaxy Ring" عبر منصة "إكس" (سابقا تويتر)، حيث كشف أنه قبل صعوده إلى الطائرة، بدأ جهازه في الانتفاخ بسبب مشكلة في البطارية، مما دفعه لإلغاء رحلته.

ولكن ما زاد من المشكلة أنه لم يتمكن من إزالة الخاتم بسبب انتفاخ البطارية، وعلى عكس الخواتم الذكية العادية التي يمكن قطعها بسهولة، فإن الحلقات الذكية تحتوي على خلايا بطارية يمكن أن تشتعل بسرعة إذا تعرضت للتلف. 

لذا، قرر دانيال التوجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى للبحث عن حل دون اللجوء إلى القطع.

أكد دانيال أن الحلقة المنتفخة التي كانت عالقة في إصبعه كانت مؤلمة للغاية، وأن التورم جعل من الصعب إزالتها، ومثل هذه الحوادث قد تتسبب في مخاطر صحية كبيرة، ما يجعل من الضروري أن توفر سامسونج آلية أمان أو طريقة أسهل لإزالة الحلقة في حالات مشابهة.

جدير بالذكر أن خاتم "Galaxy Ring" هو جهاز قابل للارتداء من سامسونج يهدف إلى تقديم تجربة متقدمة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء، يتميز بتصميمه الأنيق والصغير، ويتيح للمستخدمين تتبع البيانات الصحية واللياقة البدنية، مثل قياس النشاط البدني، معدل ضربات القلب، وأنماط النوم.

