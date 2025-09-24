قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أندرويد 16 يصل رسميًا إلى 3 هواتف من سامسونج جالاكسي

احمد الشريف

بدأت شركة سامسونج رسميًا في طرح تحديث أندرويد 16 المستقر، المدمج ضمن واجهتها الجديدة One UI 8، لعدد من هواتفها الرائدة. 

وفي خطوة تؤكد على سرعة تبنيها لأحدث أنظمة التشغيل، وصل التحديث بالفعل إلى ثلاثة من أحدث هواتف جالاكسي التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي ستعمل بالنظام الجديد مباشرة فور إخراجها من العلبة.

هواتف جديدة بنظام تشغيل جديد

تعتبر هواتف Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7 و Galaxy S25 FE هي أول الأجهزة التي يتم شحنها بنظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8 مثبتة مسبقًا.

 يمثل هذا الأمر بداية مرحلة جديدة لأجهزة سامسونج، حيث سيستفيد مستخدمو هذه الهواتف الجديدة من أحدث الميزات والتحسينات الأمنية التي يقدمها جوجل وسامسونج منذ اللحظة الأولى لتشغيل أجهزتهم.

سلسلة S25 تتلقى التحديث وبداية الطرح العالمي

إلى جانب الهواتف التي تأتي بالنظام الجديد مسبقًا، بدأت سامسونج في نفس الوقت في دفع التحديث الهوائي (OTA) لسلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S25 بالكامل، بما في ذلك طرازات S25 و S25+ و S25 Ultra و S25 Edge. 

وقد بدأ التحديث في الوصول للمستخدمين في عدد من الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يتوسع نطاق الطرح ليشمل جميع المناطق خلال الأيام القليلة القادمة.

ما الجديد في One UI 8؟

تقدم واجهة One UI 8 المبنية على أندرويد 16 مجموعة من التحسينات الهامة، أبرزها تحسين تجربة استخدام Samsung DeX، وإضافة شريط "Now Bar" الذي يعرض الأنشطة الجارية بشكل مستمر، بالإضافة إلى ترقيات أمنية كبيرة تشمل تحسين المجلد الآمن (Secure Folder) الذي أصبح يعتمد على ميزة "المساحة الخاصة" (Private Space) الأصلية في نظام أندرويد. 

كما يتضمن التحديث تحسينات على واجهة المستخدم وتطبيقات سامسونج الأساسية لتوفير تجربة أكثر سلاسة وذكاءً. ومن المتوقع أن يستمر طرح التحديث ليشمل الأجهزة الأقدم مثل سلسلة Galaxy S24 و Z Fold 6 في شهر أكتوبر المقبل.

أندرويد 16 One UI 8 جالاكسي

