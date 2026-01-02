غاب لأول مرة منذ 15 عاما.. رقم حرم رونالدو من كتابة فصل جديد في 2025

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2025 على غير العادة، بعدما فشل في تحقيق إنجاز ظل ملازمًا له طوال 15 عاما متتالية، في حدث نادر بمسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

ورغم هذا الغياب اللافت، لم يكن العام خاليا من الأضواء بالنسبة لقائد النصر السعودي، الذي واصل صناعة الحدث داخل وخارج المستطيل الأخضر.

تتويج جديد يؤكد استمرار التألق

في الأيام الماضية، حصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط المقدمة من مؤسسة غلوب سوكر، ليؤكد مجددا مكانته كأحد أبرز نجوم اللعبة، ويحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي.

وعقب التتويج، شدد النجم البرتغالي على أن شغفه بكرة القدم لم يخفت، وأن طموحاته ما زالت كبيرة رغم بلوغه الأربعين.

طموح الألف هدف لا يزال قائمًا

أكد رونالدو أنه لا يزال متحمسا لمواصلة مسيرته، قائلاً:

"من الصعب الاستمرار في اللعب، لكنني متحمس شغفي كبير وأريد الاستمرار، لا يهم أين ألعب، في الشرق الأوسط أو أوروبا، أنا أستمتع بكرة القدم دائمًا."

وأضاف:"أريد الفوز بالألقاب، وأريد الوصول إلى 1000 هدف. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد إذا لم تكن هناك إصابات."

ويبدو أن النجم المخضرم يخطط للاستمرار في الملاعب لمدة عام أو عامين إضافيين، ما يجعل حلم الألف هدف أقرب من أي وقت مضى.

الرقم الغائب في 2025

رغم تسجيله أهدافا حاسمة، أنهى كريستيانو رونالدو عام 2025 دون تسجيل أي ثلاثية (هاتريك)، وهو أمر لم يحدث منذ 15 عامًا كاملة.

فعلى مدار مسيرته الطويلة، اعتاد رونالدو هز الشباك ثلاث مرات في مباراة واحدة على الأقل كل موسم، لكن هذا الرقم غاب للمرة الأولى في عام كامل، ليكسر سلسلة تاريخية امتدت منذ بدايات العقد الماضي.

قوة هجومية ما زالت حاضرة

ورغم غياب الهاتريك، أثبت رونالدو أنه لا يزال عنصرا حاسما، بعدما سجل هدفا مع النصر في آخر مباريات الفريق خلال عام 2025 أمام الاتفاق، مؤكدا استمرار قدرته التهديفية حتى في سن الأربعين.

أرقام لافتة مع النصر

وعلى صعيد آخر، فإن عام 2025 لم يلغي حقيقة أن رونالدو حقق أرقاما تهديفية مميزة منذ انضمامه إلى النصر السعودي، فقد سجل قائد الفريق 6 ثلاثيات (هاتريك) منذ انتقاله إلى النادي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023، ليؤكد أن غياب الهاتريك هذا العام لا يُعد تراجعا بقدر ما هو استثناء نادر.

قد يكون عام 2025 استثنائيا في مسيرة كريستيانو رونالدو بسبب غياب رقم اعتاد عليه العالم، لكنه في المقابل أكد أن الأسطورة لا تزال حية، وأن الشغف والطموح والأهداف الكبيرة ما زالت تقوده نحو رقم قد لا يبلغه سواه وهو الهدف رقم 1000.