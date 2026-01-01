قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد إمام يُهنئ جمهوره بالعام الجديد: «كل سنة وانتوا حلوين جميعاً.. واستنوا الكينج»
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رونالدو ليس الأول.. مفاجآت قائمة أغنى 10 لاعبي كرة قدم في العالم

أمينة الدسوقي

لم تعد كرة القدم مجرد لعبة تحسم داخل المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى صناعة عالمية تدر مليارات الدولارات على نجومها، بين عقود فلكية، ورعايات تجارية، واستثمارات ذكية خارج الملعب ورغم هيمنة أسماء مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على المشهد الكروي، فإن صدارة قائمة الأغنى تحمل مفاجأة غير متوقعة.

كرة القدم من المجد الرياضي إلى الإمبراطوريات المالية

توصف كرة القدم بأنها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، لكن تأثيرها لم يعد يقتصر على البطولات والأهداف، بل امتد ليصنع ثروات ضخمة للاعبيها ومع تزايد المتابعة الجماهيرية، ارتفعت قيمة الرواتب والإعلانات، ليصبح كبار النجوم علامات تجارية عالمية.

نشر  موقع Sportdunia قائمة بأغنى 10 لاعبين في العالم، معتمدا على الرواتب، وعقود الرعاية، والاستثمارات، وحصص الملكية في الأندية والشركات والعقارات والمفاجأة الكبرى أن كريستيانو رونالدو لا يحتل الصدارة.

فائق بلقية (سلطنة بروناي)

يتصدر فائق بلقية القائمة كأغنى لاعب كرة قدم في العالم، بثروة تُقدَّر بنحو 20 مليار دولار اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هو أحد أفراد العائلة المالكة في بروناي، وتعود غالبية ثروته إلى الميراث العائلي، وليس إلى كرة القدم.

 كريستيانو رونالدو 

يحل الأسطورة البرتغالي في المركز الثاني بثروة تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار ووفقًا لقائمة فوربس 2025، يبلغ دخله السنوي نحو 275 مليون دولار، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

يحصل رونالدو على راتب سنوي يقارب 200 مليون يورو من نادي النصر السعودي، إلى جانب ما يقرب من 65 مليون دولار من عقود الرعاية مع علامات عالمية مثل نايكي وCR7 وهيربالايف ويُعد عقده مدى الحياة مع نايكي، والمقدر بمليار دولار، أحد أبرز أسباب تضخم ثروته.

ليونيل ميسي

يحتل النجم الأرجنتيني المركز الثالث بثروة تُقدر بـ 850 مليون دولار وخلال مسيرته، تجاوزت أرباحه الإجمالية 1.3 مليار دولار، بين رواتب ومكافآت وعقود دعائية.

ديفيد بيكهام

تُقدر ثروة النجم الإنجليزي بـ 450 مليون دولار، رغم اعتزاله اللعب منذ سنوات ويعتمد بيكهام على عقود رعاية مع علامات عالمية مثل أديداس وH&M، إضافة إلى حصته في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

نيمار دا سيلفا 

يمتلك النجم البرازيلي ثروة تُقدر بنحو 250 مليون دولار وسبق أن أصبح من أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعد عقده الضخم مع الهلال السعودي، قبل عودته إلى نادي طفولته سانتوس.

ديف ويلان

قد لا يكون اسمه لامعا كغيره، لكن ثروته التي تبلغ 230 مليون دولار تضعه ضمن الأغنى بعد نهاية مسيرته بسبب الإصابات، اتجه ويلان إلى عالم الأعمال، ونجح في بناء إمبراطورية تجارة رياضية، وامتلك نادي ويغان أثليتيك، الذي تُوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2013.

واين روني مكاسب ما بعد الملاعب

حقق روني ثروة كبيرة من عقوده في أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى عمله في التدريب بعد الاعتزال وتأتي غالبية أرباحه من فترته في الدوري الأمريكي، ثم تجربته لاعبًا ومدربًا مع ديربي كاونتي.

كريم بنزيما

تُقدر ثروة النجم الفرنسي بنحو 200 مليون دولار، ويُعد عقده مع الاتحاد السعودي العامل الأبرز في هذه القيمة، إذ يحصل على راتب سنوي يصل إلى 100 مليون دولار، إلى جانب عقود رعاية مع علامات عالمية.

 زلاتان إبراهيموفيتش

تبلغ ثروة النجم السويدي نحو 190 مليون دولار وبجانب عقوده المرتفعة مع أندية أوروبا الكبرى، دخل زلاتان عالم الأعمال عبر شركات للعطور والإعلام، إضافة إلى عقود رعاية ضخمة.

كيليان مبابي

يختم الفرنسي الشاب القائمة بثروة تُقدر بـ 180 مليون دولار وبعد انتقاله إلى ريال مدريد، يحصل على راتب سنوي يقارب 15 مليون يورو صافيا، إضافة إلى نحو 18 مليون يورو من الرعايات مع علامات مثل نايكي وديور.

