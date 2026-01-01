تجربة فضائية غير متوقعة.. بشرى من المدار والسبب فأرة عائدة| ماذا حدث؟

في إنجاز علمي لافت، أعلن مركز التكنولوجيا والهندسة للاستخدام الفضائي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن تحقيق نتيجة مبشرة في أبحاث تأثير الفضاء على الكائنات الحية، بعدما نجحت إحدى الفئران المشاركة في مهمة علمية على متن المحطة الفضائية الصينية في إنجاب نسل سليم عقب عودتها إلى الأرض.

رحلة علمية خارج كوكب الأرض

وشاركت أربع فئران في هذه التجربة، أُرسلت إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية المأهولة «شنتشو-21» في 31 أكتوبر الماضي، وأقامت الفئران داخل موئل صمم خصيصا لتلبية احتياجاتها البيولوجية على متن المحطة الفضائية، قبل أن تعود إلى الأرض في 14 نوفمبر، بعد مهمة قصيرة في بيئة انعدام الجاذبية.

ولادة ناجحة بعد العودة

وبعد عودتها إلى كوكب الأرض، حملت إحدى الفئران الأربع، ووضعت في 10 ديسمبر الجاري تسعة صغار، نجا منهم ستة، وهو معدل يُعد طبيعيا وفق المعايير البيولوجية المعروفة.

وأشار الباحثون إلى أن الفأرة الأم تُرضع صغارها بشكل طبيعي، فيما يتمتع الصغار بحالة صحية جيدة ونشاط ملحوظ، دون تسجيل أي مؤشرات سلبية مرتبطة بتجربة السفر إلى الفضاء.

دلالات علمية مهمة

وفي تعليق على النتائج، قال الباحث وانغ هونغ وي من معهد علم الحيوانات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إن هذه التجربة تؤكد أن السفر الفضائي لفترة قصيرة لا يؤثر سلبًا على القدرة الإنجابية للفئران.

وأضاف أن هذه النتائج تمثل عينات علمية قيمة لدراسة تأثير بيئة الفضاء على المراحل المبكرة من نمو الثدييات، وهو مجال بحثي بالغ الأهمية مع تصاعد الاهتمام بالرحلات الفضائية طويلة الأمد.

خطوة نحو استكشاف الإنسان للفضاء

ويرى العلماء أن هذا النجاح يفتح الباب أمام فهم أعمق لتأثير انعدام الجاذبية والإشعاع الفضائي على التكاثر والنمو، وهي معطيات أساسية لأي خطط مستقبلية تتعلق بإقامة الإنسان لفترات طويلة خارج كوكب الأرض.

وبذلك، تحمل هذه الفأرة العائدة من المدار رسالة علمية واضحة، الحياة قادرة على الاستمرار، حتى بعد رحلة بين النجوم.